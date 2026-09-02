Окупанти вдарили по Києву з новою силою: відомо про серйозні прильоти по цивільній інфраструктурі

Під час російської атаки на Київ 2 вересня один із безпілотників влучив у багатоповерховий житловий будинок. Унаслідок ударів у столиці також зазнали пошкоджень медичний та навчальний заклади. Відомо про сімох постраждалих. Про наслідки обстрілу повідомили міський голова Києва Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.

Фото: з відкритих джерел

Одне з влучань зафіксували у Шевченківському районі. Російський БпЛА поцілив у шестиповерховий житловий будинок, після чого там спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, будівля зазнала часткового руйнування.

"У Шевченківському районі, де БпЛА влучив у 6-поверховий житловий будинок, сталося часткове руйнування будівлі. Також неподалік загоряння в триповерховій будівлі", — повідомив Кличко.

На місце оперативно прибули пожежно-рятувальні підрозділи та інші екстрені служби. Фахівці ліквідовують наслідки атаки та обстежують пошкоджені об'єкти.

Крім житлової забудови, під ударом опинилася цивільна інфраструктура столиці. За даними КМВА, у Шевченківському районі пошкоджено медичний заклад. Ще один осередок займання виник у Голосіївському районі — там пожежу зафіксували на території навчального закладу.

Внаслідок російської атаки постраждали семеро людей. За інформацією міського голови, п'ятьох поранених довелося госпіталізувати. Дані про масштаби руйнувань та стан потерпілих уточнюються.

Перед цим у столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотників. У різних районах Києва було чути вибухи. Влада повідомляла про роботу сил протиповітряної оборони, зокрема на правому березі міста. Екстрені служби продовжують працювати на місцях влучань. Жителів столиці закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до офіційного повідомлення про відбій.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що голосування у Верховній Раді за низку урядових ініціатив продемонструвало проблеми зі збором необхідної кількості голосів. Це може ускладнити виконання зобов'язань України перед міжнародними партнерами. Таку думку висловив політолог, керівник Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко.