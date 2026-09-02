Оккупанты ударили по Киеву с новой силой: известно о серьезных прилетах по гражданской инфраструктуре

Во время российской атаки на Киев 2 сентября один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом. В результате ударов в столице также получили повреждения медицинское и учебное заведения. Известно о семи пострадавших. О последствиях обстрелов сообщили мэр Киева Виталий Кличко и Киевская городская военная администрация.

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Одно из попаданий зафиксировали в Шевченковском районе. Российский БПЛА попал в шестиэтажный жилой дом, после чего там вспыхнул пожар. По предварительной информации, здание потерпело частичное разрушение.

"В Шевченковском районе, где БпЛА попал в 6-этажный жилой дом, произошло частичное разрушение здания. Также неподалеку возгорание в трехэтажном здании", — сообщил Кличко.

На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения и другие экстренные службы. Специалисты ликвидируют последствия атаки и обследуют поврежденные объекты.

Помимо жилой застройки под ударом оказалась гражданская инфраструктура столицы. По данным КМВА, в Шевченковском районе повреждено медицинское учреждение. Еще один центр возгорания возник в Голосеевском районе — там пожар зафиксировали на территории учебного заведения.

В результате российской атаки пострадали семь человек. По информации городского головы, пятерых раненых пришлось госпитализировать. Данные о масштабах разрушений и состоянии потерпевших уточняются.

Перед этим в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных беспилотников. В разных районах Киева были слышны взрывы. Власти сообщали о работе сил противовоздушной обороны, в том числе на правом берегу города. Экстренные службы продолжают работать на местах попадания. Жители столицы призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до официального сообщения об отбое.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что голосование в Верховной Раде за ряд правительственных инициатив продемонстрировало проблемы со сбором необходимого количества голосов. Это может усложнить исполнение обязательств Украины перед международными партнерами. Такое мнение высказал политолог, руководитель Бюро по анализу политики Виктор Бобиренко.