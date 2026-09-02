Путин в разы усилит масштабные удары по Украине: шокирующая правда о целях и датах

После 20 сентября интенсивность войны России против Украины может не уменьшиться, а наоборот – возрасти. Политолог Владимир Фесенко считает, что по завершении избирательного периода в РФ Кремль может перейти к новому этапу эскалации, совмещая усиление воздушных ударов с подготовкой дополнительных резервов для фронта.

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Одним из возможных шагов Москвы эксперт называет выборочную мобилизацию. По его оценке, российские власти вряд ли рискнут объявить всеобщую мобилизацию, однако могут провести набор среди отдельных категорий населения.

"Я не думаю, что это будет всеобщая мобилизация. Россия на это не готова сейчас, на полную мобилизацию, по разным причинам организационно, ресурсно. Но мобилизовать выборочно по отдельным категориям, мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек осенью, я думаю, что такие плановые показатели уже есть", — заявил Фесенко.

При этом появление сотен тысяч мобилизованных не будет означать мгновенное начало масштабного наступления. Новобранцев необходимо подготовить, сформировать подразделения и обеспечить техникой и вооружением.

"Для того чтобы мобилизация дала дополнительные резервы и ресурсы, человеческие ресурсы для атак, нужно несколько месяцев, минимум три-четыре месяца", — подчеркнул политолог.

Поэтому большие наступательные операции при таком сценарии могут начаться только через несколько месяцев. В то же время ждать затишье на фронте не стоит. Российские войска могут продолжать локальные атаки и пытаться наращивать давление на наиболее важных для них участках. Среди потенциальных направлений Фесенко называет Донбасс, не исключая активизацию противника и на севере.

Отдельной угрозой политолог считает усиление российских воздушных атак. Москва может корректировать тактику применения беспилотников и ракет, пытаясь перегружать украинскую систему ПВО.

При таком сценарии особенное значение для Украины приобретает наращивание возможностей противовоздушной обороны, прежде всего средств, способных противодействовать российским баллистическим ракетам.

Портал "Комментарии" уже писал, что во время российской атаки на Киев 2 сентября один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом. В результате ударов в столице также получили повреждения медицинское и учебное заведения. Известно о семи пострадавших. О последствиях обстрелов сообщили мэр Киева Виталий Кличко и Киевская городская военная администрация.