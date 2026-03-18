Зеленський прямо сказав, на який бік став Трамп щодо Путіна

Президент Володимир Зеленський висловився щодо стратегії президента США Дональда Трампа у питанні війни Росії проти України. У інтерв’ю BBC український лідер зазначив, що Трамп не став на чийсь бік, а обрав роль посередника між Києвом і Москвою.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

За словами Зеленського, Трамп прагне завершити війну в Україні, проте його підхід полягає у тісному діалозі з російським диктатором Володимиром Путінім та уникненні дій, які могли б його дратувати.

"Європа його дратувала, і Путін не хоче розмовляти з Європою", — пояснив Зеленський.

Український лідер також висловив занепокоєння щодо впливу нестабільності на Близькому Сході, зокрема в Ірані, на перспективи мирних переговорів щодо війни в Україні. За його словами, через ці геополітичні фактори домовленості постійно відкладаються.

ЗМІ повідомляли, що Трамп наразі менш зацікавлений у переговорах щодо України, зосереджуючись на Ірані. Минулого тижня Зеленський зазначав, що Україна готова до нового раунду переговорів, але точне місце та час зустрічі досі не погоджені через розбіжності між США та Росією.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський мав особливий подарунок для Трампа. Це спеціальний планшет, який дозволяє в режимі реального часу відстежувати ситуацію на фронті. Однак зустріч президентів так і не відбулася, оскільки американський лідер не прибув на Мюнхенську безпекову конференцію.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський розповів, як Трамп допомагає Путіну заробляти гроші завдяки скасуванню санкції через війну на Близькому Сході.