Зеленский прямо сказал, на какую сторону стал Трамп по отношению к Путину

Президент Владимир Зеленский высказался по поводу стратегии президента США Дональда Трампа в вопросе войны России против Украины. В интервью BBC украинский лидер отметил, что Трамп не стал на чью-либо сторону, а избрал роль посредника между Киевом и Москвой.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

По словам Зеленского, Трамп стремится завершить войну в Украине, однако его подход заключается в тесном диалоге с российским диктатором Владимиром Путиным и избегании действий, которые могли бы его раздражать.

"Европа его раздражала, и Путин не хочет разговаривать с Европой", – объяснил Зеленский.

Украинский лидер также выразил обеспокоенность по поводу влияния нестабильности на Ближнем Востоке, в частности в Иране, на перспективы мирных переговоров по войне в Украине. По его словам, из-за этих геополитических факторов договоренности постоянно откладываются.

СМИ сообщали, что Трамп менее заинтересован в переговорах по Украине, сосредоточиваясь на Иране. На прошлой неделе Зеленский отмечал, что Украина готова к новому раунду переговоров, но точное место и время встречи до сих пор не согласованы из-за разногласий между США и Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского был особый подарок для Трампа. Это специальный планшет, позволяющий в режиме реального времени отслеживать ситуацию на фронте. Однако встреча президентов так и не состоялась, поскольку американский лидер не прибыл на Мюнхенскую конференцию безопасности.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский рассказал, как Трамп помогает Путину зарабатывать деньги благодаря отмене санкции из-за войны на Ближнем Востоке.