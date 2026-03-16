Зеленський розповів, як Трамп допомагає Путіну заробляти гроші

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ескалація війни на Близькому Сході може приносити значні фінансові вигоди Росії. За його словами, лише за два тижні конфлікту країна-агресор могла заробити близько 10 мільярдів доларів.

Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу CNN заявив, що війна США та Ізраїлю проти Ірану сприяє зростанню цін на енергоносії, що безпосередньо впливає на доходи Росії.

"Ситуація навколо Ірану приносить Путіну більше грошей. Пом’якшення санкцій, запроваджених проти Росії, також йому допомагає", — вказує Зеленський.

За словами президента, за даними української розвідки, через санкції, запроваджені США та ЄС, а також через удари по російській енергетичній інфраструктурі Росія у 2026 році зіткнулася з бюджетним дефіцитом понад 100 мільярдів доларів.

Однак Зеленський зауважив, що війна на Близькому Сході може частково компенсувати ці втрати Путіна, адже за два тижні конфлікту Росія могла вже заробити близько 10 мільярдів доларів

"Це справді небезпечно. Це дає Путіну більше впевненості, що він може продовжувати війну", — вважає Зеленський.

Президент стверджує, що Путін боявся Трампа, тому "вів гру, удаючи, що хоче переговори". Однак, Кремль не демонструє реального бажання припинити війну, а лише намагається висувати нові ультиматуми Києву. Тому Зеленський закликає посилити тиск на Москву.

Нагадаємо, що США та Ізраїль 28 лютого почали атакувати Іран. У відповідь Тегеран ударив по сусідніх країнах, зокрема тих, де розташовані американські військові бази. Також Іран створив небезпечну ситуацію в Ормузькій протоці, через яку проходить значна частка нафти, що призвело до підняття її вартості.

