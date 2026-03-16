Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Зеленский рассказал, как Трамп помогает Путину зарабатывать деньги
Зеленский рассказал, как Трамп помогает Путину зарабатывать деньги

Зеленский заявил, что война вокруг Ирана принесла России около 10 млрд долларов доходов за две недели.

16 марта 2026, 07:55
Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эскалация войны на Ближнем Востоке может приносить значительные финансовые выгоды России. По его словам, только за две недели конфликта страна-агрессор могла заработать около 10 миллиардов долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил, что война США и Израиля против Ирана способствует росту цен на энергоносители, что оказывает непосредственное влияние на доходы России.

"Ситуация вокруг Ирана приносит Путину больше денег. Смягчение санкций, введенных против России, тоже ему помогает", — указывает Зеленский.

По словам президента, по данным украинской разведки, из-за санкций, введенных США и ЕС, а также из-за ударов по российской энергетической инфраструктуре Россия в 2026 году столкнулась с бюджетным дефицитом более 100 миллиардов долларов.

Однако Зеленский заметил, что война на Ближнем Востоке может частично компенсировать эти потери Путина, ведь за две недели конфликта Россия могла уже заработать около 10 миллиардов долларов.

"Это действительно опасно. Это дает Путину больше уверенности, что он может продолжать войну", – считает Зеленский.

Президент утверждает, что Путин боялся Трампа, поэтому "вел игру, делая вид, что хочет переговоры". Однако Кремль не демонстрирует реального желания прекратить войну, а пытается выдвигать новые ультиматумы Киеву. Потому Зеленский призывает усилить давление на Москву.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали атаковать Иран. В ответ Тегеран ударил по соседним странам, в том числе тем, где расположены американские военные базы. Также Иран создал опасную ситуацию в Ормузском проливе, через который проходит значительная доля нефти, что привело к повышению ее стоимости.

Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/18328
