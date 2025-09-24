logo_ukra

BTC/USD

113616

ETH/USD

4169.65

USD/UAH

41.41

EUR/UAH

48.66

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зеленський пропонував Путіну зустрітися у Казахстані: Токаєв відреагував на його пропозицію
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський пропонував Путіну зустрітися у Казахстані: Токаєв відреагував на його пропозицію

Президент Казахстану заявив, що він за початок прямих переговорів на найвищому рівні між Україною та Росією, але "потрібна попередня робота".

24 вересня 2025, 23:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Казахстан не виступає посередником у війні між Україною та Росією, однак готовий організувати переговори президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Про це заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, повідомляє Tengrinews.

Зеленський пропонував Путіну зустрітися у Казахстані: Токаєв відреагував на його пропозицію

Касим-Жомарт Токаєв (фото з відкритих джерел)

Він відповів на запитання журналістів, чи може Астана стати майданчиком для зустрічі двох лідерів і чи ведуться вже відповідні консультації.

"Казахстан у військовому конфлікті між Росією та Україною не є посередником і не має наміру ним бути. На мою думку, обидві сторони здатні обговорювати всі спірні питання у форматі двостороннього діалогу та на різних рівнях. Я завжди вважав і публічно наголошував, що "українська криза" є надзвичайно складною і спрощувати її не можна", – зазначив Токаєв.

Він додав, що "у разі, якщо лідери Росії та України матимуть бажання приїхати до Казахстану", країна забезпечить "усі необхідні умови для проведення переговорів". Водночас глава держави підкреслив, що зустрічі на такому рівні готуються заздалегідь дипломатами та відповідними структурами. А очікувати на конкретні результати в умовах триваючих бойових дій та розбіжностей з ключових питань порядку денного, за його словами, було б "нереалістично".

"Підсумовуючи, можу чітко сказати: ми виступаємо за початок прямих переговорів між Україною та Росією на вищому рівні, однак для цього потрібна попередня робота, спрямована на пошук взаєморозуміння. Казахстан не є посередником, але, якщо виникне така потреба, готовий надати "добрі послуги" і стати місцем для переговорів чи зустрічей на будь-якому рівні", – резюмував Токаєв.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що під час свого візиту до Нью-Йорка Володимир Зеленський провів зустріч із Дональдом Трампом, виступив на Генеральній Асамблеї ООН та поспілкувався з журналістами. В інтерв’ю каналу Fox News президент України розповів, чому досі не відбулася його зустріч із Володимиром Путіним. За словами Зеленського, російський лідер свідомо уникає контакту, адже не зацікавлений у завершенні війни.

Зеленський зазначив, що мова йде не про страх перед ним особисто — проблема в тому, що така зустріч передбачає конкретні результати, до яких Кремль не готовий. Росія, за словами президента, не припиняє війну, бо прагне її продовження.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини