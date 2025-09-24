Зеленський пропонував Путіну зустрітися у Казахстані: Токаєв відреагував на його пропозицію

Казахстан не виступає посередником у війні між Україною та Росією, однак готовий організувати переговори президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Про це заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, повідомляє Tengrinews.

Касим-Жомарт Токаєв (фото з відкритих джерел)

Він відповів на запитання журналістів, чи може Астана стати майданчиком для зустрічі двох лідерів і чи ведуться вже відповідні консультації.

"Казахстан у військовому конфлікті між Росією та Україною не є посередником і не має наміру ним бути. На мою думку, обидві сторони здатні обговорювати всі спірні питання у форматі двостороннього діалогу та на різних рівнях. Я завжди вважав і публічно наголошував, що "українська криза" є надзвичайно складною і спрощувати її не можна", – зазначив Токаєв.

Він додав, що "у разі, якщо лідери Росії та України матимуть бажання приїхати до Казахстану", країна забезпечить "усі необхідні умови для проведення переговорів". Водночас глава держави підкреслив, що зустрічі на такому рівні готуються заздалегідь дипломатами та відповідними структурами. А очікувати на конкретні результати в умовах триваючих бойових дій та розбіжностей з ключових питань порядку денного, за його словами, було б "нереалістично".

"Підсумовуючи, можу чітко сказати: ми виступаємо за початок прямих переговорів між Україною та Росією на вищому рівні, однак для цього потрібна попередня робота, спрямована на пошук взаєморозуміння. Казахстан не є посередником, але, якщо виникне така потреба, готовий надати "добрі послуги" і стати місцем для переговорів чи зустрічей на будь-якому рівні", – резюмував Токаєв.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що під час свого візиту до Нью-Йорка Володимир Зеленський провів зустріч із Дональдом Трампом, виступив на Генеральній Асамблеї ООН та поспілкувався з журналістами. В інтерв’ю каналу Fox News президент України розповів, чому досі не відбулася його зустріч із Володимиром Путіним. За словами Зеленського, російський лідер свідомо уникає контакту, адже не зацікавлений у завершенні війни.

Зеленський зазначив, що мова йде не про страх перед ним особисто — проблема в тому, що така зустріч передбачає конкретні результати, до яких Кремль не готовий. Росія, за словами президента, не припиняє війну, бо прагне її продовження.

