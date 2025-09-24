Зеленский предлагал Путину встретиться в Казахстане: Токаев отреагировал на его предложение

Казахстан не является посредником в войне между Украиной и Россией, однако готов организовать переговоры президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом заявил президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, сообщает Tengrinews.

Он ответил на вопрос журналистов, может ли Астана стать площадкой для встречи двух лидеров и ведутся ли уже соответствующие консультации.

"Казахстан в военном конфликте между Россией и Украиной не является посредником и не намерен им быть. По моему мнению, обе стороны способны обсуждать все спорные вопросы в формате двустороннего диалога и на разных уровнях. Я всегда считал и публично подчеркивал, что "украинский кризис" чрезвычайно сложный и упрощать".

Он добавил, что "в случае, если лидеры России и Украины будут желать приехать в Казахстан", страна обеспечит "все необходимые условия для проведения переговоров". В то же время, глава государства подчеркнул, что встречи на таком уровне готовятся заранее дипломатами и соответствующими структурами. А ожидать конкретных результатов в условиях продолжающихся боевых действий и разногласий по ключевым вопросам повестки дня, по его словам, было бы "нереалистично".

"Подводя итог, могу четко сказать: мы выступаем за начало прямых переговоров между Украиной и Россией на высшем уровне, однако для этого нужна предыдущая работа, направленная на поиск взаимопонимания. Казахстан не является посредником, но, если возникнет такая потребность, готов предоставить "хорошие услуги" и стать местом для переговоров или встреч".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что во время своего визита в Нью-Йорк Владимир Зеленский провел встречу с Дональдом Трампом, выступил на Генеральной Ассамблее ООН и пообщался с журналистами. В интервью каналу Fox News президент Украины рассказал, почему до сих пор не состоялась его встреча с Владимиром Путиным. По словам Зеленского, российский лидер сознательно уходит от контакта, ведь не заинтересован в завершении войны.

Зеленский отметил, что речь идет не о страхе перед ним лично — проблема в том, что такая встреча предполагает конкретные результаты, к которым Кремль не готов. Россия, по словам президента, не прекращает войну, потому что стремится к ее продолжению.

