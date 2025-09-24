Зустріч Зеленського і Путіна так і не відбулася: названо несподівану причину

Під час свого візиту до Нью-Йорка Володимир Зеленський провів зустріч із Дональдом Трампом, виступив на Генеральній Асамблеї ООН та поспілкувався з журналістами. В інтерв’ю каналу Fox News президент України розповів, чому досі не відбулася його зустріч із Володимиром Путіним. За словами Зеленського, російський лідер свідомо уникає контакту, адже не зацікавлений у завершенні війни.

Фото: з відкритих джерел

Зеленський зазначив, що мова йде не про страх перед ним особисто — проблема в тому, що така зустріч передбачає конкретні результати, до яких Кремль не готовий. Росія, за словами президента, не припиняє війну, бо прагне її продовження.

"Путін боїться не мене, а самої ідеї перемовин, що можуть завершити війну", — наголосив Зеленський.

Український лідер також підкреслив, що в публічному просторі російські представники запевняють Захід у нібито готовності до миру, однак це не відповідає реальним діям Москви.

Зеленський пригадав, що Путін у минулому пропонував зустріч у Москві, проте це був, на його думку, свідомий хід для затягування часу. Зі свого боку, Київ пропонував провести перемовини на нейтральному майданчику — зокрема, в Туреччині, Саудівській Аравії, Катарі, Австрії, Швейцарії або Казахстані. Проте відповіді Кремля не було.

Ще до президентських виборів Дональд Трамп обіцяв організувати зустріч між двома лідерами — Путіним і Зеленським — сподіваючись, що такий крок стане поштовхом до завершення війни.

У травні 2025 року Зеленський офіційно запросив Путіна на зустріч у відповідь на російську ініціативу відновити прямі переговори в Стамбулі. Але і тоді Кремль не відреагував.

У серпні президент США Дональд Трамп провів переговори з Путіним на Алясці, а згодом прийняв у Білому домі Зеленського разом із європейськими лідерами. Під час зустрічі Трамп знову порушив питання можливості тристороннього саміту.

Зі слів представників Білого дому, Путін начебто пообіцяв Трампу зустрітися з українським президентом. Утім, у Кремлі швидко відкинули цю інформацію, заявивши, що мова йшла лише про можливість підвищити рівень делегацій на перемовинах у Стамбулі.

