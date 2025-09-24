Встреча Зеленского и Путина так и не состоялась: названа неожиданная причина

Во время своего визита в Нью-Йорк Владимир Зеленский провел встречу с Дональдом Трампом, выступил на Генеральной Ассамблее ООН и пообщался с журналистами. В интервью каналу Fox News президент Украины рассказал, почему до сих пор не состоялась его встреча с Владимиром Путиным. По словам Зеленского, российский лидер сознательно уходит от контакта, ведь не заинтересован в завершении войны.

Фото: из открытых источников

Зеленский отметил, что речь идет не о страхе перед ним лично — проблема в том, что такая встреча предполагает конкретные результаты, к которым Кремль не готов. Россия, по словам президента, не прекращает войну, потому что стремится к ее продолжению.

"Путин боится не меня, а самой идеи переговоров, которые могут завершить войну", — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер также подчеркнул, что в публичном пространстве российские представители уверяют Запад в якобы готовности к миру, однако это не отвечает реальным действиям Москвы.

Зеленский напомнил, что Путин в прошлом предлагал встречу в Москве, однако это был, по его мнению, сознательный ход для затягивания времени. Со своей стороны Киев предлагал провести переговоры на нейтральной площадке — в частности, в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, Австрии, Швейцарии или Казахстане. Однако ответа Кремля не последовало.

Еще до президентских выборов Дональд Трамп обещал организовать встречу между двумя лидерами – Путиным и Зеленским – надеясь, что такой шаг станет толчком к завершению войны.

В мае 2025 года Зеленский официально пригласил Путина на ответную встречу на российскую инициативу возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Но и тогда Кремль не отреагировал.

В августе президент США Дональд Трамп провел переговоры с Путиным на Аляске, а затем принял в Белом доме Зеленского вместе с европейскими лидерами. Во время встречи Трамп снова поднял вопрос о возможности трехстороннего саммита.

По словам представителей Белого дома, Путин вроде бы пообещал Трампу встретиться с украинским президентом. Впрочем, в Кремле быстро отвергли эту информацию, заявив, что речь шла только о возможности повысить уровень делегаций на переговорах в Стамбуле.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп неожиданно сделал громкое заявление, что Украина при поддержке Европы может вернуть все временно оккупированные территории. Об этом сообщает The New York Times, отмечая, что такое заявление резко контрастирует с его предварительными высказываниями, а его мотивация остается неясной.