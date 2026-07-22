Зеленський призначив нового начальника Генштабу та розповів про долю Сирського

Президент України Володимир Зеленський оголосив про нові кадрові зміни у військовому керівництві держави. Після призначення генерал-майора Михайла Драпатого новим головнокомандувачем Збройних сил України глава держави повідомив, хто очолить Генеральний штаб та прокоментував подальшу службу Олександра Сирського.

Зеленський оголосив нові зміни в Генштабі

Зеленський у своєму Telegram-каналі повідомив, що новим начальником Генерального штабу ЗСУ стане генерал-майор Ігор Скибюк. Зеленський наголосив, що Скибюк є досвідченим військовим, який разом із Драпатим захищав Україну.

"Сьогодні будуть формалізовані рішення щодо заміни керівництва Збройних Сил України – відповідні укази готуються. Разом із Михайлом Драпатим та Євгенієм Хмарою визначили, що новим начальником Генерального штабу Збройних Сил України стане генерал-майор Ігор Скибюк – дуже досвідчений військовий, із яким новий Головнокомандувач пліч-о-пліч захищав Україну", — зазначив президент.

Глава держави підкреслив, що зміни мають забезпечити злагоджену роботу всіх складових українського війська.

Окремо Зеленський повідомив, що вже визначено подальші напрямки служби колишнього головнокомандувача Олександра Сирського та ексначальника Генерального штабу Андрія Гнатова. Водночас президент не уточнив, які саме посади вони обійматимуть.

"Разом визначили, як надалі Олександр Сирський та Андрій Гнатов служитимуть захисту нашої держави", – йдеться в повідомлені.

Хто такий Ігор Скибюк: що відомо про нового начальника Генштабу

Ігор Скибюк (1977 р.н.) — генерал-майор, екскомандувач Десантно-штурмових військ ЗСУ. Пройшов шлях від командира взводу до керівних посад у ДШВ, брав участь у миротворчій місії в Косові (2001–2002). Випускник Національного університету оборони України. З червня 2025 року обіймав посаду заступника начальника Генерального штабу ЗСУ.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про першу реакцію Кремля на призначення Драпатого головкомом ЗСУ.

Також "Коментарі" писали про реакція українських військових на призначення Драпатого.