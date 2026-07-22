Зеленський призначив нового начальника Генштабу та розповів про долю Сирського

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Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський оголосив про нові кадрові зміни у військовому керівництві держави. Після призначення генерал-майора Михайла Драпатого новим головнокомандувачем Збройних сил України глава держави повідомив, хто очолить Генеральний штаб та прокоментував подальшу службу Олександра Сирського.
Зеленський оголосив нові зміни в Генштабі
Зеленський у своєму Telegram-каналі повідомив, що новим начальником Генерального штабу ЗСУ стане генерал-майор Ігор Скибюк. Зеленський наголосив, що Скибюк є досвідченим військовим, який разом із Драпатим захищав Україну.
Глава держави підкреслив, що зміни мають забезпечити злагоджену роботу всіх складових українського війська.
Окремо Зеленський повідомив, що вже визначено подальші напрямки служби колишнього головнокомандувача Олександра Сирського та ексначальника Генерального штабу Андрія Гнатова. Водночас президент не уточнив, які саме посади вони обійматимуть.
Ігор Скибюк (1977 р.н.) — генерал-майор, екскомандувач Десантно-штурмових військ ЗСУ. Пройшов шлях від командира взводу до керівних посад у ДШВ, брав участь у миротворчій місії в Косові (2001–2002). Випускник Національного університету оборони України. З червня 2025 року обіймав посаду заступника начальника Генерального штабу ЗСУ.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв про першу реакцію Кремля на призначення Драпатого головкомом ЗСУ.
Також "Коментарі" писали про реакція українських військових на призначення Драпатого.