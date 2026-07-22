Зеленский назначил нового начальника Генштаба и рассказал о судьбе Сырского

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о новых кадровых изменениях в военном руководстве государства. После назначения генерал-майора Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины глава государства сообщил, кто возглавит Генеральный штаб и прокомментировал дальнейшую службу Александра Сырского.
Зеленский объявил новые изменения в Генштабе
Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что новым начальником Генерального штаба ВСУ станет генерал-майор Игорь Скибюк. Зеленский подчеркнул, что Скибюк — опытный военный, который вместе с Драпатым защищал Украину.
Глава государства подчеркнул, что изменения должны обеспечить слаженную работу всех составляющих украинской армии.
Отдельно Зеленский сообщил, что уже определены дальнейшие направления службы бывшего главнокомандующего Александра Сырского и экс-начальника Генерального штаба Андрея Гнатова. В то же время, президент не уточнил, какие именно должности они будут занимать.
Игорь Скибюк (1977 г.р.) – генерал-майор, экс-командующий Десантно-штурмовым войсками ВСУ. Прошел путь от командира взвода к руководящим должностям в ДШВ, участвовал в миротворческой миссии в Косово (2001-2002). Выпускник национального университета обороны Украины. С июня 2025 занимал должность заместителя начальника Генерального штаба ВСУ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции Кремля на назначение Драпатого главкомом ВСУ.
Также "Комментарии" писали о реакции украинских военных на назначение Драпатого.