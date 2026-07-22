Зеленский назначил нового начальника Генштаба и рассказал о судьбе Сырского

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о новых кадровых изменениях в военном руководстве государства. После назначения генерал-майора Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины глава государства сообщил, кто возглавит Генеральный штаб и прокомментировал дальнейшую службу Александра Сырского.

Зеленский объявил новые изменения в Генштабе

Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что новым начальником Генерального штаба ВСУ станет генерал-майор Игорь Скибюк. Зеленский подчеркнул, что Скибюк — опытный военный, который вместе с Драпатым защищал Украину.

"Сегодня будут формализованы решения по замене руководства Вооруженных Сил Украины — соответствующие указы готовятся. Вместе с Михаилом Драпатым и Евгением Хмарой определили, что новым начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины станет генерал-майор Игорь Скибюк — очень опытный военный, с которым новый Главнокомандующий", — отметил Главнокомандующий.

Глава государства подчеркнул, что изменения должны обеспечить слаженную работу всех составляющих украинской армии.

Отдельно Зеленский сообщил, что уже определены дальнейшие направления службы бывшего главнокомандующего Александра Сырского и экс-начальника Генерального штаба Андрея Гнатова. В то же время, президент не уточнил, какие именно должности они будут занимать.

"Вместе определили, как в дальнейшем Александр Сырский и Андрей Гнатов будут служить защите нашего государства", – говорится в сообщении.

Кто такой Игорь Скибюк: что известно о новом начальнике Генштаба

Игорь Скибюк (1977 г.р.) – генерал-майор, экс-командующий Десантно-штурмовым войсками ВСУ. Прошел путь от командира взвода к руководящим должностям в ДШВ, участвовал в миротворческой миссии в Косово (2001-2002). Выпускник национального университета обороны Украины. С июня 2025 занимал должность заместителя начальника Генерального штаба ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции Кремля на назначение Драпатого главкомом ВСУ.

Также "Комментарии" писали о реакции украинских военных на назначение Драпатого.