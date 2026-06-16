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Зеленський пригрозив Росії жахливою зимою та виставив ультиматум Путіну

Зеленський заявив, що Росію чекає "важка зима" у разі продовження війни проти України.

16 червня 2026, 16:10
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Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росію може очікувати складна зима, якщо війна проти України триватиме. За його словами, Київ готовий до діалогу з Москвою щодо завершення бойових дій, адже нинішня ситуація залишається критичною для України та Росії.

Зеленський пригрозив Росії жахливою зимою та виставив ультиматум Путіну

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час виступу на конференції Reuters Next зауважив, що Україна пережила важку зиму, коли Росія активно била по електростанціях у морози, що призводило до відключення опалення у будинках. За словами президента, така ситуація цього року може відбутися з Росією, якщо мирні переговори не почнуться до кінця року.

"Це була жахлива зима для нас. Звісно, ми не хочемо переживати ще одну таку зиму. Але Росія має знати, що цього року у них теж не буде простої зими", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що продовження війни є ірраціональним вибором для Росії через втрати на полі бою. За його словами, більшість росіян хочуть закінчення війни, тоді, як Путін блокує будь-які кроки до миру.

"Якщо багато втрат, треба зупинитися… Але в будь-якому випадку, краще пізно, ніж ніколи, більше 60% російського суспільства хочуть зупинити цю війну. Тому нам потрібен більший тиск на Путіна. Сьогодні на саміті G7 у нас була справжня одностайність. Усі були на правильному боці, і добре, що маємо однакову інформацію від нашої розвідки", — сказав президент.

Окремо Зеленський знову акцентував на готовності до переговорів з Путіним.

"Моя пропозиція — діалог", — додав Зеленський.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський відповів на пропозицію Кремля приїхати в Москву для зустрічі з Путіним.

Також "Коментарі" писали, що Лукашенко розповів, як говорив з Путіним про новий напад на Україну з Білорусі.



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Джерело: https://www.youtube.com/live/wnfQ7BWCrwY
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