Зеленський пригрозив Росії жахливою зимою та виставив ультиматум Путіну

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Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росію може очікувати складна зима, якщо війна проти України триватиме. За його словами, Київ готовий до діалогу з Москвою щодо завершення бойових дій, адже нинішня ситуація залишається критичною для України та Росії.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський під час виступу на конференції Reuters Next зауважив, що Україна пережила важку зиму, коли Росія активно била по електростанціях у морози, що призводило до відключення опалення у будинках. За словами президента, така ситуація цього року може відбутися з Росією, якщо мирні переговори не почнуться до кінця року.
Президент наголосив, що продовження війни є ірраціональним вибором для Росії через втрати на полі бою. За його словами, більшість росіян хочуть закінчення війни, тоді, як Путін блокує будь-які кроки до миру.
Окремо Зеленський знову акцентував на готовності до переговорів з Путіним.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський відповів на пропозицію Кремля приїхати в Москву для зустрічі з Путіним.
Також "Коментарі" писали, що Лукашенко розповів, як говорив з Путіним про новий напад на Україну з Білорусі.