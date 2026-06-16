Зеленський пригрозив Росії жахливою зимою та виставив ультиматум Путіну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росію може очікувати складна зима, якщо війна проти України триватиме. За його словами, Київ готовий до діалогу з Москвою щодо завершення бойових дій, адже нинішня ситуація залишається критичною для України та Росії.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час виступу на конференції Reuters Next зауважив, що Україна пережила важку зиму, коли Росія активно била по електростанціях у морози, що призводило до відключення опалення у будинках. За словами президента, така ситуація цього року може відбутися з Росією, якщо мирні переговори не почнуться до кінця року.

"Це була жахлива зима для нас. Звісно, ми не хочемо переживати ще одну таку зиму. Але Росія має знати, що цього року у них теж не буде простої зими", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що продовження війни є ірраціональним вибором для Росії через втрати на полі бою. За його словами, більшість росіян хочуть закінчення війни, тоді, як Путін блокує будь-які кроки до миру.

"Якщо багато втрат, треба зупинитися… Але в будь-якому випадку, краще пізно, ніж ніколи, більше 60% російського суспільства хочуть зупинити цю війну. Тому нам потрібен більший тиск на Путіна. Сьогодні на саміті G7 у нас була справжня одностайність. Усі були на правильному боці, і добре, що маємо однакову інформацію від нашої розвідки", — сказав президент.

Окремо Зеленський знову акцентував на готовності до переговорів з Путіним.

"Моя пропозиція — діалог", — додав Зеленський.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський відповів на пропозицію Кремля приїхати в Москву для зустрічі з Путіним.

Також "Коментарі" писали, що Лукашенко розповів, як говорив з Путіним про новий напад на Україну з Білорусі.