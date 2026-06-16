Зеленский пригрозил России ужасной зимой и выставил ультиматум Путину

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россию может ожидать сложная зима, если война против Украины будет продолжаться. По его словам, Киев готов к диалогу с Москвой по завершению боевых действий, ведь нынешняя ситуация остается критической для Украины и России.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский, выступая на конференции Reuters Next, отметил, что Украина пережила тяжелую зиму, когда Россия активно била по электростанциям в морозы, что приводило к отключению отопления в домах. По словам президента, подобная ситуация в этом году может произойти с Россией, если мирные переговоры не начнутся до конца года.
Зеленский подчеркнул, что продолжение войны является иррациональным выбором для России из-за потерь на поле боя. По его словам, большинство россиян хотят окончания войны, тогда как Путин блокирует любые шаги к миру.
Отдельно Зеленский снова акцентировал внимание на готовности к переговорам с Путиным.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский ответил на предложение Кремля приехать в Москву для встречи с Путиным.
Также "Комментарии" писали, что Лукашенко рассказал, как говорил с Путиным о новом нападении на Украину из Беларуси.