Зеленский пригрозил России ужасной зимой и выставил ультиматум Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россию может ожидать сложная зима, если война против Украины будет продолжаться. По его словам, Киев готов к диалогу с Москвой по завершению боевых действий, ведь нынешняя ситуация остается критической для Украины и России.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский, выступая на конференции Reuters Next, отметил, что Украина пережила тяжелую зиму, когда Россия активно била по электростанциям в морозы, что приводило к отключению отопления в домах. По словам президента, подобная ситуация в этом году может произойти с Россией, если мирные переговоры не начнутся до конца года.

"Это была ужасная зима для нас. Конечно, мы не хотим переживать еще одну такую зиму. Но Россия должна знать, что в этом году у них тоже не будет простой зимы", — сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что продолжение войны является иррациональным выбором для России из-за потерь на поле боя. По его словам, большинство россиян хотят окончания войны, тогда как Путин блокирует любые шаги к миру.

"Если много потерь, нужно остановиться… Но в любом случае лучше поздно, чем никогда, более 60% российского общества хотят остановить эту войну. Поэтому нам нужно большее давление на Путина. Сегодня на саммите G7 у нас было настоящее единодушие. Все были на правильной стороне, и хорошо, что у нас есть одинаковая информация от нашей разведки", — сказал президент.

Отдельно Зеленский снова акцентировал внимание на готовности к переговорам с Путиным.

"Мое предложение – диалог", — добавил президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский ответил на предложение Кремля приехать в Москву для встречи с Путиным.

Также "Комментарии" писали, что Лукашенко рассказал, как говорил с Путиным о новом нападении на Украину из Беларуси.