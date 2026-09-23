Зеленський пригрозив РФ: "генерал Мороз" воюватиме проти Росії цієї зими

Президент України Володимир Зеленський заявив, що майбутня зима може створити додаткові труднощі для Росії, якщо Москва продовжить атаки на українську енергетичну інфраструктуру та систему опалення. Про це глава держави сказав під час виступу на Генеральній асамблеї ООН.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Зеленський використав історичний образ "генерала Мороза" — сильних морозів і складних погодних умов, які в різні періоди ставали важливим фактором під час військових кампаній на території Росії. За словами президента України, цього разу погодний фактор може зіграти вже не на користь Росії.

"Жоден із російських чиновників не міг уявити, що "генерал Мороз", який століттями воював на боці Росії, одного дня перейде на бік тих, хто від неї захищається", — заявив Зеленський.

Президент пов’язав свій прогноз із російськими ударами по енергетичній системі України. В умовах зими пошкодження електростанцій, мереж та об’єктів теплопостачання можуть створювати додаткові ризики для населення. Зеленський заявив, що Україна готується до такого розвитку подій і може відповісти на продовження російських атак.

"Ми зробимо так, щоб це сталося вже цієї зими, якщо Росія продовжить атакувати нашу енергетику та опалення", — сказав президент.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що президент Зеленський зробив заяву про Крим.

Також "Коментарі" писали, що у Путіна дали відповідь, чи погодяться зупинити війну під час мирних переговорів. За словами Лаврова, Москва не погодиться на паузу у війні незалежно від формату майбутніх перемовин.