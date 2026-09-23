Зеленский пригрозил РФ: "генерал Мороз" будет воевать против России этой зимой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предстоящая зима может создать дополнительные сложности для России, если Москва продолжит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру и систему отопления. Об этом глава государства сказал, выступая на Генеральной ассамблее ООН.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Зеленский использовал исторический образ "генерала Мороза" – сильных морозов и сложных погодных условий, которые в разные периоды становились важным фактором во время военных кампаний на территории России. По словам президента Украины, в этот раз погодный фактор может сыграть уже не в пользу России.

"Ни один из российских чиновников не мог представить, что "генерал Мороз", веками воевавший на стороне России, однажды перейдет на сторону тех, кто от нее защищается", — заявил Зеленский.

Президент увязал свой прогноз с российскими ударами по энергетической системе Украины. В условиях зимы повреждения электростанций, сетей и теплоснабжающих объектов могут создавать дополнительные риски для населения. Зеленский заявил, что Украина готовится к такому развитию событий и может ответить на продолжающиеся российские атаки.

"Мы сделаем так, чтобы это произошло уже этой зимой, если Россия продолжит атаковать нашу энергетику и отопление", – сказал президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Зеленский сделал заявление о Крыме.

Также "Комментарии" писали, что у Путина дали ответ, согласятся ли остановить войну во время мирных переговоров. По словам Лаврова, Москва не согласится на паузу в войне вне зависимости от формата предстоящих переговоров.