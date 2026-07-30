Зеленський приголомшив жахливими подробицями нічного удару: що насправді вбило багатодітну родину

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Кречмаровская Наталия
Нічна ворожа повітряна атака забрала життя дев'яти членів багатодітної родини. У будинку загинули батьки та семеро дітей.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що, за попередніми даними, по Радушному росіяни застосували вперше за довгий час ракету з Північної Кореї.
Президент зауважив, що сьогодні багато хто у світі засудив цей удар — було багато співчуттів через втрату людей. Європейські країни, за його словами, заявили багато всього ще через російську ракету, яка влетіла на територію Польщі та розірвалася десь в полі під Любліном.
Ключовий пріоритет, наголосив Зеленський, — ракети для ППО, і передусім ракети для “петріотів”, але також для “насамсів”, для “айрісів”, для “гоків” та інших наших систем.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, на який крок готовий піти Путін.