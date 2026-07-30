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Зеленський приголомшив жахливими подробицями нічного удару: що насправді вбило багатодітну родину

Президент України Зеленський розповів, яка ракета влучила у будинок багатодітної родини у Радушному

30 липня 2026, 22:41
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Кречмаровская Наталия

Нічна ворожа повітряна атака забрала життя дев'яти членів багатодітної родини. У будинку загинули батьки та семеро дітей.

Зеленський приголомшив жахливими подробицями нічного удару: що насправді вбило багатодітну родину

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що, за попередніми даними, по Радушному росіяни застосували вперше за довгий час ракету з Північної Кореї.

“Звісно, ще будуть експертизи, все буде перевірятись, але станом на зараз — це північнокорейська балістика. Союз московських покидьків із божевільним режимом в Північній Кореї заради ракет, заради північнокорейського контингенту тут, в Європі, на наших кордонах, і заради вбивства наших українських дітей”, — наголосив Зеленський. 

Президент зауважив, що сьогодні багато хто у світі засудив цей удар — було багато співчуттів через втрату людей. Європейські країни, за його словами, заявили багато всього ще через російську ракету, яка влетіла на територію Польщі та розірвалася десь в полі під Любліном. 

“Найголовніше — все ж таки не просто співчуття і не просто засудження, а ракети для ППО й саме такий тиск на Росію, який може зупинити цю тупу російську війну, всі їхні удари й терор”, — зауважив він.

Ключовий пріоритет, наголосив Зеленський, — ракети для ППО, і передусім ракети для “петріотів”, але також для “насамсів”, для “айрісів”, для “гоків” та інших наших систем.

“Дуже розраховую, що всі партнери, і передусім наші американські партнери, наші друзі в Європі, будуть відчувати, що реальні людські життя залежать від того, чи допомагають вони нам, чи допомагають вони Україні”, — підсумував Зеленський. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, на який крок готовий піти Путін. 




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Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20247
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