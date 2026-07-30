Зеленский ошеломил ужасными подробностями ночного удара: что на самом деле убило многодетную семью

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Кречмаровская Наталия
Ночная вражеская воздушная атака унесла жизни девяти членов многодетной семьи. В доме погибли родители и семь детей.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что, по предварительным данным, по Радушному россияне применили впервые за долгое время ракету из Северной Кореи.
Президент отметил, что сегодня многие в мире осудили этот удар — было много соболезнований из-за потери людей. Европейские страны, по его словам, заявили многое всего еще из-за российской ракеты, которая влетела на территорию Польши и разорвалась где-то в поле под Люблином.
Ключевой приоритет, подчеркнул Зеленский, — ракеты для ПВО, и прежде всего ракеты для "петриотов", но также для "насамсов", для "айрисов", для "гоков" и других наших систем.
Напомним: портал "Комментарии" писал, на какой шаг готов пойти Путин.