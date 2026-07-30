Зеленский ошеломил ужасными подробностями ночного удара: что на самом деле убило многодетную семью

Ночная вражеская воздушная атака унесла жизни девяти членов многодетной семьи. В доме погибли родители и семь детей.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что, по предварительным данным, по Радушному россияне применили впервые за долгое время ракету из Северной Кореи.

"Конечно, еще будут экспертизы, все будет проверяться, но по состоянию на сегодняшний день — это северокорейская баллистика. Союз московских подонков с сумасшедшим режимом в Северной Корее ради ракет, ради северокорейского контингента здесь, в Европе, на наших границах, и ради убийства наших украинских детей", — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что сегодня многие в мире осудили этот удар — было много соболезнований из-за потери людей. Европейские страны, по его словам, заявили многое всего еще из-за российской ракеты, которая влетела на территорию Польши и разорвалась где-то в поле под Люблином.

"Самое главное — все же не просто сочувствие и не просто осуждение, а ракеты для ПВО и именно такое давление на Россию, которое может остановить эту тупую российскую войну, все их удары и террор", — отметил он.

Ключевой приоритет, подчеркнул Зеленский, — ракеты для ПВО, и прежде всего ракеты для "петриотов", но также для "насамсов", для "айрисов", для "гоков" и других наших систем.

"Очень рассчитываю, что все партнеры, и прежде всего наши американские партнеры, наши друзья в Европе, будут чувствовать, что реальные человеческие жизни зависят от того, помогают ли они нам, помогают ли они Украине", — подытожил Зеленский.

Напомним: портал "Комментарии" писал, на какой шаг готов пойти Путин.



