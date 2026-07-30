logo

BTC/USD

64644

ETH/USD

1914.56

USD/UAH

44.69

EUR/UAH

51.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский ошеломил ужасными подробностями ночного удара: что на самом деле убило многодетную семью
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский ошеломил ужасными подробностями ночного удара: что на самом деле убило многодетную семью

Президент Украины Зеленский рассказал, какая ракета попала в дом многодетной семьи в Радушном

30 июля 2026, 22:41
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Ночная вражеская воздушная атака унесла жизни девяти членов многодетной семьи. В доме погибли родители и семь детей.

Зеленский ошеломил ужасными подробностями ночного удара: что на самом деле убило многодетную семью

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что, по предварительным данным, по Радушному россияне применили впервые за долгое время ракету из Северной Кореи.

"Конечно, еще будут экспертизы, все будет проверяться, но по состоянию на сегодняшний день — это северокорейская баллистика. Союз московских подонков с сумасшедшим режимом в Северной Корее ради ракет, ради северокорейского контингента здесь, в Европе, на наших границах, и ради убийства наших украинских детей", — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что сегодня многие в мире осудили этот удар — было много соболезнований из-за потери людей. Европейские страны, по его словам, заявили многое всего еще из-за российской ракеты, которая влетела на территорию Польши и разорвалась где-то в поле под Люблином.

"Самое главное — все же не просто сочувствие и не просто осуждение, а ракеты для ПВО и именно такое давление на Россию, которое может остановить эту тупую российскую войну, все их удары и террор", — отметил он.

Ключевой приоритет, подчеркнул Зеленский, — ракеты для ПВО, и прежде всего ракеты для "петриотов", но также для "насамсов", для "айрисов", для "гоков" и других наших систем.

"Очень рассчитываю, что все партнеры, и прежде всего наши американские партнеры, наши друзья в Европе, будут чувствовать, что реальные человеческие жизни зависят от того, помогают ли они нам, помогают ли они Украине", — подытожил Зеленский.

Напомним: портал "Комментарии" писал, на какой шаг готов пойти Путин.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20247
Теги:

Новости

Все новости