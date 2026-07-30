Путін готовий піти на ризикований крок: що насправді замислив лідер РФ

В Росії спростовують інформацію про оголошення мобілізації восени. Дмитро Медведєв запевняв, що бажаючих воювати проти України достатньо. Однак українські експерти переконані, що у РФ готуються до масштабного призову і розповідають, що на це вказує.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Політолог Володимир Фесенко зазначив, що є багато ознак, які вказують на розгляд цього питання.

“Правоохоронні, державні інституції Росії готуються до цього. Інша річ, що на велику мобілізацію, там мільйон осіб Росія зараз неспроможна з різних причин. Організаційно навіть нема людей, щоб навчати таку велику кількість мобілізованих”, — пояснив він.

За його словами, призов буде обмеженим — 300 — 500 тис. осіб. Експерт зазначив, що якщо амуніцію та зброю у РФ ще можуть знайти для великої кількості мобілізованих, то організаційну роботу виконати не вдасться. Там можна знайти якусь

“Якщо відразу мобілізувати велику кількість людей, то це створить проблеми для ринку праці в Росії, а там проблеми вже є. Тому більш вірогідний сценарій — це обмежена мобілізація. 300- 500 000 осіб восени, потім можливо стільки ж взимку. Можуть і збільшити, якщо побачать, що в принципі це працює”, — зауважив експерт.

Володимир Фесенко припустив, що мобілізація спершу не торкнеться Москви та великих міст, щоб не створювати занадто великої напруги.

“Але вірогідність проведення такої, хай обмеженої, але масової мобілізації — достатньо висока після виборів до Держдуми Росії. Інша річ, от багато що залежить від переговорного процесу”, — пояснив експерт.

За його словами, Путін не втрачає надії захопити весь Донбас, і навіть якщо буде перемир’я, то домовлятимуться саме про секторальне припинення вогню.

“Мобілізацію Путін проводить для того, щоб збільшити кількість особового складу саме на Донбасі, щоб там було більше численної переваги. Можливо, що вони можуть таким чином посилити або створити резерви для посилення військової присутності на території Білорусі. А тут вже будуть ризики й для нас, і для сусідніх європейських країн, країн ЄС і НАТО. Так що, на жаль, але ризик з мобілізацією достатньо великий, і вірогідність достатньо висока, хоча і в обмежених масштабах”, — підсумував політолог.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Медведєв заявив про “СВО”.



