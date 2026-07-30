Путин готов пойти на рискованный шаг: что действительно задумал лидер РФ

В России опровергают информацию об объявлении мобилизации осенью. Дмитрий Медведев уверял, что желающих воевать против Украины достаточно. Однако украинские эксперты уверены, что в РФ готовятся к масштабному призыву и рассказывают, что на это указывает.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Политолог Владимир Фесенко отметил, что есть много признаков, указывающих на рассмотрение этого вопроса.

"Правоохранительные, государственные институты России готовятся к этому. Другое дело, что на большую мобилизацию там миллион человек Россия сейчас не может по разным причинам. Организационно даже нет людей, чтобы обучать такое большое количество мобилизованных", — пояснил он.

По его словам, призыв будет ограничен — 300 — 500 тыс. человек. Эксперт отметил, что если амуницию и оружие в РФ еще могут найти для большого количества мобилизованных, организационную работу выполнить не удастся. Там можно найти какую-нибудь

"Если сразу мобилизовать большое количество людей, то это создаст проблемы для рынка труда в России, а там проблемы уже есть. Поэтому более вероятный сценарий – это ограниченная мобилизация. 300-500 000 человек осенью, потом возможно столько же зимой. Могут и увеличить, если увидят, что это в принципе работает”, — отметил эксперт.

Владимир Фесенко предположил, что мобилизация сначала не коснется Москвы и больших городов, чтобы не создавать слишком большого напряжения.

"Но вероятность проведения такой, пусть ограниченной, но массовой мобилизации – достаточно высока после выборов в Госдуму России. Другое дело, вот многое зависит от переговорного процесса", — пояснил эксперт.

По его словам, Путин не теряет надежды захватить весь Донбасс, и даже если будет перемирие, то будут договариваться именно о секторальном прекращении огня.

"Мобилизацию Путин проводит для того, чтобы увеличить количество личного состава именно на Донбассе, чтобы там было больше многочисленного преимущества. Возможно, что они могут таким образом усилить или создать резервы для усиления военного присутствия на территории Беларуси. А здесь уже будут риски и для нас, и для соседних европейских стран, стран ЕС и НАТО. Так что, к сожалению, риск, но, к сожалению, но риск, но, к сожалению, но риск хотя и в ограниченных масштабах”, — подытожил политолог.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Медведев заявил о "СВО".



