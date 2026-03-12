Зеленський приголомшив заявою: скільки ще доведеться воювати

Повномасштабна війна Росії проти України триває п’ятий рік. За цей час було напрацьовано чимало варіантів завершення війни, однак вони були неприйнятними для України. Одним із головним важелів, на думку українських топпосадовців, має стати вольове рішення США та Європи.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Президент України Володимир Зеленський розповів, які рішення та дії українських партнерів допоможуть якомога швидше завершити війну.

“Якщо США і Європа будуть сильними, якщо вони не купуватимуть російську нафту й газ, якщо люди дотримуватимуться заявлених ними принципів, а тиск на Росію буде сильним і чітким — якщо все це працюватиме належним чином, війна закінчиться якомога швидше”, — переконаний Зеленський.

Інакше, за словами президента України, це триватиме довше, ніж ми передбачаємо.

“Нормальні люди справді хочуть, щоб це закінчилося завтра – або вчора, як ми кажемо. Але в будь-якому разі, Росія не має достатньо сил, щоб окупувати нас. Просто не має”, — переконаний очільник України.

Нагадаємо, портал “Коментарі” писав, що, за словами нардепа Данила Гетманцева, люди втомилися від знайомих, подекуди обридлих облич, а політики подекуди дають для цього підстави, розписуючись у власній безпорадності. Ситуація, зазначив політик, погіршується політичними змаганнями у Верховній Раді.

За його словами, кристалізувався основний дискурс щодо майбутнього країни: сталевий дикобраз чи відкрита мирна країна. Звідси і підходи до миру, євроінтеграції, відновлення, соціальної сфери, пояснив політик.

Народний депутат підкреслив, щодо строків, списків та іншого – спочатку потрібно дочекатися миру.