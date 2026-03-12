logo

Зеленский ошеломил заявлением: сколько еще придется воевать
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский ошеломил заявлением: сколько еще придется воевать

Президент Украины Зеленский рассказал, что может ускорить завершение войны

12 марта 2026, 17:02
Автор:
Кречмаровская Наталия

Полномасштабная война России против Украины длится пятый год. За это время было наработано немало вариантов завершения войны, однако они были неприемлемы для Украины. Одним из главных рычагов, по мнению украинских топ-чиновников, должно стать волевое решение США и Европы.

Зеленский ошеломил заявлением: сколько еще придется воевать

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие решения и действия украинских партнеров помогут как можно скорее завершить войну.

"Если США и Европа будут сильными, если они не будут покупать российскую нефть и газ, если люди будут соблюдать заявленные ими принципы, а давление на Россию будет сильным и четким — если все это будет работать должным образом, война закончится как можно скорее", — убежден Зеленский.

Иначе, по словам президента Украины, это продлится дольше, чем мы предполагаем.

"Нормальные люди действительно хотят, чтобы это закончилось завтра — или вчера, как мы говорим. Но в любом случае, у России нет достаточно сил, чтобы оккупировать нас. Просто не имеет", — убежден глава Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что, по словам нардепа Даниила Гетманцева, люди устали от знакомых, кое-где надоевших лиц, а политики кое-где дают для этого основания, расписываясь в собственной беспомощности. Ситуация, отметил политик, усугубляется политическими соревнованиями в Верховной Раде.

По его словам, кристаллизовался основной дискурс по поводу будущего страны: стальной дикобраз или открытая мирная страна. Отсюда и подходы к миру, евроинтеграции, восстановлению, социальной сфере, объяснил политик.

Народный депутат подчеркнул, что касается сроков, списков и прочего – сначала нужно дождаться мира.



Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/18291
