Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Полномасштабная война России против Украины длится пятый год. За это время было наработано немало вариантов завершения войны, однако они были неприемлемы для Украины. Одним из главных рычагов, по мнению украинских топ-чиновников, должно стать волевое решение США и Европы.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие решения и действия украинских партнеров помогут как можно скорее завершить войну.
Иначе, по словам президента Украины, это продлится дольше, чем мы предполагаем.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что, по словам нардепа Даниила Гетманцева, люди устали от знакомых, кое-где надоевших лиц, а политики кое-где дают для этого основания, расписываясь в собственной беспомощности. Ситуация, отметил политик, усугубляется политическими соревнованиями в Верховной Раде.
По его словам, кристаллизовался основной дискурс по поводу будущего страны: стальной дикобраз или открытая мирная страна. Отсюда и подходы к миру, евроинтеграции, восстановлению, социальной сфере, объяснил политик.
Народный депутат подчеркнул, что касается сроков, списков и прочего – сначала нужно дождаться мира.