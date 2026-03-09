Україні залишають два шляхи: в Раді назвали єдиний прийнятний сценарій майбутнього

Повномасштабна війна Росії проти України триває п’ятий рік. За цей час неодноразово заявляли про можливість завершити війну та описували різні сценарії майбутнього України.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Данило Гетманцев зазначив, що сезонне загострення по весні щодо виборів, політичних проєктів, партій зрозуміле. За його словами, люди втомилися від знайомих, подекуди обридлих облич, а політики подекуди дають для цього підстави, розписуючись у власній безпорадності. Ситуація, зазначив політик, погіршується політичними змаганнями у Верховній Раді.

“Інсайди, прогнози, сценарії та оцінки є подекуди фантастичними. Однак, у всьому цьому очевидно кристалізувався основний дискурс щодо майбутнього країни: сталевий дикобраз чи відкрита мирна країна. Звідси і підходи до миру, євроінтеграції, відновлення, соціальної сфери. В цьому дискурсі, я безперечно на боці тих, хто виступає за мирну відкриту країну”, — висловив свою позицію народний депутат.

За словами політика, щодо строків, списків та іншого – спочатку потрібно дочекатися миру.

“Будемо сподіватися, що дипломатичне врегулювання буде просуватись”, — зазначив він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами народних депутатів, нинішня ситуація в країні не може тривати ще 2, 3, 4 чи 5 років. Народний депутат Олександр Качура наголосив, “або ми змінюємося, або ризикуємо втратити державу, іншого варіанту немає”. На його думку, говорити про мир зараз, можливо, зарано. Однак вже сьогодні потрібно робити все можливе, щоб зупинити вогонь і врятувати життя.