Україні залишають два шляхи: в Раді назвали єдиний прийнятний сценарій майбутнього

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Повномасштабна війна Росії проти України триває п’ятий рік. За цей час неодноразово заявляли про можливість завершити війну та описували різні сценарії майбутнього України.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Данило Гетманцев зазначив, що сезонне загострення по весні щодо виборів, політичних проєктів, партій зрозуміле. За його словами, люди втомилися від знайомих, подекуди обридлих облич, а політики подекуди дають для цього підстави, розписуючись у власній безпорадності. Ситуація, зазначив політик, погіршується політичними змаганнями у Верховній Раді.
За словами політика, щодо строків, списків та іншого – спочатку потрібно дочекатися миру.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами народних депутатів, нинішня ситуація в країні не може тривати ще 2, 3, 4 чи 5 років. Народний депутат Олександр Качура наголосив, “або ми змінюємося, або ризикуємо втратити державу, іншого варіанту немає”. На його думку, говорити про мир зараз, можливо, зарано. Однак вже сьогодні потрібно робити все можливе, щоб зупинити вогонь і врятувати життя.