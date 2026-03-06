У Раді б’ють на сполох: нардепи заявили про ризики втратити державу

Народні депутати попереджають, що нинішня ситуація в країні не може тривати ще 2, 3, 4 чи 5 років.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олександр Качура наголосив, “або ми змінюємося, або ризикуємо втратити державу, іншого варіанту немає”. На його думку, говорити про мир зараз, можливо, зарано. Однак вже сьогодні потрібно робити все можливе, щоб зупинити вогонь і врятувати життя.

“Потрібно працювати над досягненням хоча б стійкого перемир’я: на місяць, на тиждень, навіть на один день. Бо якщо це дозволить зберегти хоча б одне людське життя — це вже має сенс.Ми повинні зробити все, щоб припинили гинути люди — наші військові, мирні жителі, жінки, діти”, — переконаний нардеп.

За словами політика, потрібно також усвідомлювати, що з таким сусідом Україна ще довго житиме в умовах постійної напруги.

“Саме тому держава повинна будувати сильну внутрішню державну систему. Але робити це потрібно розумно і справедливо. Не можна будувати оборону країни на страху, силових методах і приниженні людей. Потрібна адекватна, чесна та ефективна рекрутингова політика — така, що мотивує людей, а не примушує жахатися кожного “буса”, який виїжджає з підворіття”, — наголосив народний депутат.

За його словами, держава повинна:

реально підтримувати ветеранів та їхні родини,

забезпечувати гідне ставлення до військових,

підтримувати сім’ї тих, хто сьогодні на фронті,

створювати умови, за яких служба є почесною і захищеною.

“Захисники та їхні родини повинні відчувати повагу й підтримку держави, а не байдужість або зверхність. Ми маємо шукати всі можливості: дипломатичні, політичні, людські, щоб зупинити війну і зберегти життя. І водночас наводити лад усередині країни, щоб люди хотіли захищати свою державу. Бо сильна країна — це не лише зброя. Сильна країна — це довіра між державою і людьми”, — підсумував політик.

