В Раде бьют тревогу: нардепы заявили о рисках потерять государство

Народные депутаты предупреждают, что нынешняя ситуация в стране не может длиться еще 2, 3, 4 или 5 лет.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Александр Качура подчеркнул, "либо мы меняемся, либо рискуем потерять государство, другого варианта нет". По его мнению, говорить о мире сейчас, возможно, рано. Однако уже сегодня нужно делать все возможное, чтобы остановить огонь и спасти жизнь.

"Нужно работать над достижением хотя бы устойчивого перемирия: на месяц, на неделю, даже на один день. Ведь если это позволит сохранить хотя бы одну человеческую жизнь — это уже имеет смысл. Мы должны сделать все, чтобы перестали гибнуть люди — наши военные, мирные жители, женщины, дети", — убежден нардеп.

По словам политика, нужно также отдавать себе отчет, что с таким соседом Украина еще долго будет жить в условиях постоянного напряжения.

"Именно поэтому государство должно строить сильную внутреннюю государственную систему. Но делать это нужно разумно и справедливо. Нельзя строить оборону страны на страхе, силовых методах и унижении людей. Нужна адекватная, честная и эффективная рекрутинговая политика — мотивирующая людей, а не заставляющая ужасаться каждого выезжающего из подворотни "буса", — подчеркнул народный депутат.

По его словам, государство должно:

реально поддерживать ветеранов и их семьи,

обеспечивать достойное отношение к военным,

поддерживать семьи тех, кто сегодня на фронте,

создавать условия, при которых служба почетна и защищена.

"Защитники и их семьи должны чувствовать уважение и поддержку государства, а не безразличие или пренебрежение. Мы должны искать все возможности: дипломатические, политические, человеческие, чтобы остановить войну и сохранить жизнь. И одновременно наводить порядок внутри страны, чтобы люди хотели защищать свое государство. Потому что сильная страна – это не только оружие. Сильная страна – это доверие между государством и людьми”, — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что станет катастрофой для мегаполисов.



