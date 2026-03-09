Полномасштабная война России против Украины длится пятый год. За это время неоднократно заявляли о возможности завершить войну и описывали разные сценарии будущего Украины.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Даниил Гетманцев отметил, что сезонное обострение весной относительно выборов, политических проектов, партий понятно. По его словам, люди устали от знакомых, кое-где надоевших лиц, а политики кое-где дают для этого основания, расписываясь в собственной беспомощности. Ситуация, отметил политик, усугубляется политическими соревнованиями в Верховной Раде.

"Инсайды, прогнозы, сценарии и оценки являются кое-где фантастическими. Однако, во всем этом очевидно кристаллизовался основной дискурс относительно будущего страны: стальной дикобраз или открытая мирная страна. Отсюда и подходы к миру, евроинтеграции, восстановлению, социальной сфере. В этом дискурсе, я, безусловно, на стороне тех, кто выступает за мирную открытую страну”, — высказал свою позицию народный депутат.

По словам политика, относительно сроков, списков и прочего – сначала нужно дождаться мира.

"Надеемся, что дипломатическое урегулирование будет продвигаться", — отметил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам народных депутатов, нынешняя ситуация в стране не может продолжаться еще 2, 3, 4 или 5 лет. Народный депутат Александр Качура подчеркнул, "либо мы меняемся, либо рискуем потерять государство, другого варианта нет". По его мнению, говорить о мире сейчас, возможно, рано. Однако уже сегодня нужно делать все возможное, чтобы остановить огонь и спасти жизнь.