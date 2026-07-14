Зеленський приголомшив заявою: це рішення значно змінить плани Путіна

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Кречмаровская Наталия
Україна наразі не може збивати балістику через відсутність ракет до системи Patriot. Про це неодноразово говорив президент України Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
На спільній пресконференції зі співлідерами Коаліції охочих у Парижі очільник України акцентував увагу на антибалістичній програмі.
Президент України зауважив, що цю програму назвали FREYJA, і зазначив, що 13 липня відбулась перша, установча зустріч антибалістичної коаліції.
За його словами, всі країни мають важливі деталі — в України є ракети, але це тільки частини системи.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія готує новий масований удар по території України. Головним вектором знову може стати Київ та Київська область. Моніторингові канали назвали цілі, які можуть бути пріоритетними для ворога під час масованих атак.