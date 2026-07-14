Зеленський приголомшив заявою: це рішення значно змінить плани Путіна

Україна наразі не може збивати балістику через відсутність ракет до системи Patriot. Про це неодноразово говорив президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

На спільній пресконференції зі співлідерами Коаліції охочих у Парижі очільник України акцентував увагу на антибалістичній програмі.

“Зараз в Україні буває так, що ми не маємо ракет для збиття балістики. Саме тому ми розпочали нову антибалістичну програму – програму, яка включає координацію політичного, урядового і промислового виміру та яка може дати масову антибалістичну зброю, – систему і ракети до них”, — пояснив Зеленський.

Президент України зауважив, що цю програму назвали FREYJA, і зазначив, що 13 липня відбулась перша, установча зустріч антибалістичної коаліції.

“Дякую вам, друзі, за підтримку. Важливо, щоб були і представники європейських компаній — саме тих, які виробляють критичні компоненти для оборонних систем. Fire Point, Thales, Diehl Defence, Saab, Kongsberg Defence & Aerospace, Weibel, Leonardo, Sener, MBDA, Eurosam, Safran, Destinus”, — наголосив Зеленський.

За його словами, всі країни мають важливі деталі — в України є ракети, але це тільки частини системи.

“А ми всі разом можемо зробити протягом наступних дванадцяти місяців цю масову систему — FREYJA”, — підсумував Зеленський.

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