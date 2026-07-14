Зеленский ошеломил заявлением: это решение значительно изменит планы Путина

Украина пока не может сбивать баллистику из-за отсутствия ракет к системе Patriot. Об этом не раз говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

На совместной пресс-конференции с солидерами Коалиции желающих в Париже глава Украины акцентировал внимание на антибаллистической программе.

"Сейчас в Украине бывает так, что у нас нет ракет для сбития баллистики. Именно поэтому мы начали новую антибаллистическую программу — программу, которая включает координацию политического, правительственного и промышленного измерения и которая может дать массовое антибаллистическое оружие, — систему и ракеты к ним", — пояснил Зеленский.

Президент Украины отметил, что эту программу назвали FREYJA и отметил, что 13 июля состоялась первая, учредительная встреча антибаллистической коалиции.

"Благодарю вас, друзья, за поддержку. Важно, чтобы были и представители европейских компаний — именно тех, которые производят критические компоненты для оборонных систем. Fire Point, Thales, Diehl Defence, Saab, Kongsberg Defence & Aerospace, Weibel, Leonardo, Sener, MBDA, Eurosam, Safran, Destinus", — подчеркнул он.

По его словам, у всех стран есть важные детали — у Украины есть ракеты, но это только части системы.

"А мы все вместе можем сделать в течение следующих двенадцати месяцев эту массовую систему — FREYJA", — подытожил Зеленский.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия готовит новый массированный удар по территории Украины. Главным вектором снова может стать Киев и Киевская область. Мониторинговые каналы назвали цели, которые могут быть приоритетными для врага во время массированных атак.



