Зеленский ошеломил заявлением: это решение значительно изменит планы Путина

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Кречмаровская Наталия
Украина пока не может сбивать баллистику из-за отсутствия ракет к системе Patriot. Об этом не раз говорил президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
На совместной пресс-конференции с солидерами Коалиции желающих в Париже глава Украины акцентировал внимание на антибаллистической программе.
Президент Украины отметил, что эту программу назвали FREYJA и отметил, что 13 июля состоялась первая, учредительная встреча антибаллистической коалиции.
По его словам, у всех стран есть важные детали — у Украины есть ракеты, но это только части системы.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия готовит новый массированный удар по территории Украины. Главным вектором снова может стать Киев и Киевская область. Мониторинговые каналы назвали цели, которые могут быть приоритетными для врага во время массированных атак.