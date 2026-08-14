Зеленський приголомшив США планами після війни: президент ошелешив гучною заявою

Президент України Володимир Зеленський розповів, як хоче провести час після перемоги та завершення війни проти Росії. За його словами, після років повномасштабної війни найбільше прагне бути поруч із родиною та відпочити біля моря. Про це глава держави розповів в інтерв’ю CNN.

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Зеленський зазначив, що намагається щодня підтримувати зв’язок із рідними, однак телефонного спілкування недостатньо. Президент наголосив, що йому важливо мати можливість фізично бути поруч із близькими.

"Мені фізично потрібно їх обійняти. Це велика підтримка, велика енергетична підтримка", — сказав Зеленський.

Глава держави також розповів про своє бачення життя після завершення бойових дій. Журналіст CNN запитав його, чи збереглося бажання після війни просто відпочивати на пляжі та пити пиво.

У відповідь Зеленський дав зрозуміти, що головною його мрією є не безтурботний відпочинок, а можливість нарешті провести більше часу з родиною та побути біля українського моря.

Водночас президент не виключив, що й після завершення війни залишатиметься залученим до політичного життя країни. На запитання, чи не побоюється він назавжди залишитися в українській політиці, Зеленський відповів, що його особливий зв’язок із морем нікуди не зникне.

"Ніхто не забере моє море. Ніхто. Я буду за нього боротися", — наголосив президент.

За словами Зеленського, нині він фактично позбавлений можливості повноцінно проводити час із сім’єю через війну та постійні державні обов’язки. Тому після завершення бойових дій для нього особливо цінними стануть прості речі — зустрічі з рідними, спільний відпочинок і можливість побути біля моря.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна продовжує документувати наслідки російської агресії та фіксувати всі витрати, пов’язані з подоланням її наслідків. Йдеться про формування повного фінансового рахунку, який у майбутньому має бути виставлений державі-агресору. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов.