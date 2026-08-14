Росія остаточно пошкодує за страшну війну в Україні: Буданов приголомшив категоричною заявою

Україна продовжує документувати наслідки російської агресії та фіксувати всі витрати, пов’язані з подоланням її наслідків. Йдеться про формування повного фінансового рахунку, який у майбутньому має бути виставлений державі-агресору. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

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За його словами, Росія повинна компенсувати не лише безпосередньо зруйноване майно, а й витрати держави та громад, які виникли через війну.

"Росія має заплатити за кожен свій злочин і компенсувати кожну гривню, витрачену на подолання наслідків агресії", — наголосив Буданов.

Він повідомив, що Міжнародний Реєстр збитків для України (RD4U) розширив перелік категорій, за якими приймаються заяви. Тепер до системи можна вносити дані про державні гуманітарні витрати, пов’язані з допомогою людям, які постраждали внаслідок російського вторгнення.

Окремий напрям стосується коштів, які Україна витрачає на розмінування територій та очищення земель від нерозірваних боєприпасів. Ці роботи потребують значних ресурсів і можуть тривати ще роками після завершення активних бойових дій.

Буданов нагадав, що від початку повномасштабної війни державні та місцеві органи влади були змушені фінансувати евакуацію населення, облаштування тимчасового житла, екстрену медичну допомогу, реабілітацію постраждалих та компенсації за знищені й пошкоджені будинки.

За словами керівника ОП, усі ці витрати мають бути належним чином зафіксовані, щоб у майбутньому Україна могла вимагати їх відшкодування.

"Міжнародний Реєстр збитків дає змогу системно фіксувати наслідки російської агресії та формувати доказову базу для майбутніх компенсацій", — зазначив Буданов.

Він підкреслив, що міжнародна система обліку збитків має позбавити Росію можливості уникнути відповідальності за завдану шкоду.

"Ворог створив ці збитки — ворог за них і заплатить. Справедливість буде відновлено", — заявив Буданов.

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