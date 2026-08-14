Россия окончательно пожалеет за страшную войну в Украине: Буданов ошеломил категорическим заявлением

Украина продолжает документировать последствия российской агрессии и фиксировать все расходы, связанные с преодолением ее последствий. Речь идет о формировании полного финансового счета, который в будущем должен быть выставлен государству-агрессору. Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

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По его словам, Россия должна компенсировать не только непосредственно разрушенное имущество, но и расходы государства и общин, возникшие из-за войны войны.

"Россия должна заплатить за каждое свое преступление и компенсировать каждую гривну, потраченную на преодоление последствий агрессии", — подчеркнул Буданов.

Он сообщил, что Международный Реестр убытков для Украины (RD4U) расширил список категорий, по которым принимаются заявления. Теперь в систему можно вносить данные о государственных гуманитарных расходах, связанных с помощью людей, пострадавших в результате российского вторжения.

Отдельное направление касается средств, которые тратит Украина на разминирование территорий и очистку земель от неразорванных боеприпасов. Эти работы нуждаются в значительных ресурсах и могут продолжаться еще годами после завершения активных боевых действий.

Буданов напомнил, что с начала полномасштабной войны государственные и местные органы власти вынуждены были финансировать эвакуацию населения, обустройство временного жилья, экстренную медицинскую помощь, реабилитацию пострадавших и компенсации за уничтоженные и поврежденные дома.

По словам руководителя ОП, все эти расходы должны быть должным образом зафиксированы, чтобы в будущем Украина могла потребовать возмещения.

"Международный Реестр ущерба позволяет системно фиксировать последствия российской агрессии и формировать доказательную базу для будущих компенсаций", — отметил Буданов.

Он подчеркнул, что международная система учета ущерба должна лишить Россию возможности избежать ответственности за причиненный ущерб.

"Враг создал эти убытки — враг за них и заплатит. Справедливость будет восстановлена", – заявил Буданов.

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