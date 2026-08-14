Зеленский ошеломил США планами после войны: президент ошарашил громким заявлением

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как хочет провести время после победы и войны против России. По его словам, после лет полномасштабной войны больше всего стремится быть рядом с семьей и отдохнуть у моря. Об этом глава государства рассказал в интервью CNN.

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Зеленский отметил, что пытается ежедневно поддерживать связь с родными, однако телефонного общения недостаточно. Президент подчеркнул, что ему важно иметь возможность физически быть рядом с близкими.

"Мне физически нужно их обнять. Это большая поддержка, большая энергетическая поддержка", — сказал Зеленский.

Глава государства также рассказал о своем видении жизни после завершения боевых действий. Журналист CNN спросил его, сохранилось ли желание после войны просто отдыхать на пляже и пить пиво.

В ответ Зеленский дал понять, что главной его мечтой является не беззаботный отдых, а возможность провести больше времени с семьей и побыть у украинского моря.

В то же время, президент не исключил, что и после завершения войны будет оставаться вовлеченным в политическую жизнь страны. На вопрос, не опасается ли он навсегда остаться в украинской политике, Зеленский ответил, что его особенная связь с морем никуда не исчезнет.

"Никто не отнимет мое море. Никто. Я буду за него бороться", — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, сейчас он фактически лишен возможности полноценно проводить время с семьей из-за войны и постоянных государственных обязанностей. Поэтому по завершении боевых действий для него особенно ценными станут простые вещи — встречи с родными, общий отдых и возможность побыть у моря.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина продолжает документировать последствия российской агрессии и фиксировать все расходы, связанные с преодолением ее последствий. Речь идет о формировании полного финансового счета, который в будущем должен быть выставлен государству-агрессору. Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.