Війна з Росією "Зеленський придбав таунхаус у Нью-Йорку за 30 млн дол.": що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

“Зеленський придбав таунхаус у Нью-Йорку за 30 млн дол.”: що відомо

Росіяни навіть підробили сайт, щоб поширити фейк про президента України Зеленського

12 грудня 2025, 20:44
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Росіяни неодноразово поширювали інформацію про президента України Володимира Зеленська. Черговий фейк  — нібито “Зеленський придбав таунхаус Білла Косбі у Нью-Йорку за 30 млн дол.”.

“Зеленський придбав таунхаус у Нью-Йорку за 30 млн дол.”: що відомо

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що неправдиву інформацію поширюють російські ЗМІ з посиланням на таблоїд Page Six.

Насправді, як повідомили в Центрі, Page Six не публікував такої статті, росіяни запустили фейк через сайт-підробку, помітили фактчекери з StopFake.

Американські видання – зокрема Realtor.ком і New York Post – повідомили про продаж нью-йоркського таунхаусу Білла Косбі за приблизно 28-29 млн дол. При цьому жодне з них не вказувало ім’я покупця, пояснили в Центрі.

“Центр стратегічних комунікацій також зафіксував інформаційну спецоперацію РФ: проросійські Telegram-канали масово поширюють фейк про нібито "іноземні громадянства” Зеленського та його “підготовку до втечі з України”, — повідомили в Центрі. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російська влада та пропагандисти заявляли, що не обстрілюють цивільні об'єкти в Україні — нібито цілями ударів є тільки військові об'єкти. Однак росіяни самі ж спростовують ці заяви. 

У Центрі протидії дезінформації розповіли, що росіяни відкрито хизуються ударами по цивільній енергетичній інфраструктурі України. Зазначається, що ворожі TG-канали поширюють відео з демонстративними ударами по трансформаторних підстанціях та інших об’єктах енергетики.

Аналітики зазначають, що агресор не приховує, що свідомо б’є по цивільних цілях, намагаючись залишити українців без світла, тепла та води. Такі атаки не мають жодного військового сенсу. Вони не впливають на ситуацію на фронті, але напряму б’ють по мирному населенню. 




Читайте Comments.ua в Google News
Джерело: https://t.me/spravdi/51495
