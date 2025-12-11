Росіяни уже не приховують справжню мету обстрілів України: ураженням яких цілей хизуються

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Російська влада та пропагандисти заявляли, що не обстрілюють цивільні об'єкти в Україні — нібито цілями ударів є тільки військові об'єкти. Однак росіяни самі ж спростовують ці заяви.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
У Центрі протидії дезінформації розповіли, що росіяни відкрито хизуються ударами по цивільній енергетичній інфраструктурі України. Зазначається, що ворожі TG-канали поширюють відео з демонстративними ударами по трансформаторних підстанціях та інших об’єктах енергетики.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російський лідер Володимир Путін провів нараду з військовими, на якій розповів про начебто значні успіхи армії РФ у війні проти України.
Повідомив, що збройні сили Російської Федерації продовжують виконання завдань “СВО” та “впевнено просуваються по всьому фронту”, повідомляють російські ЗМІ.
За словами Путіна, у плановому порядку йде створення та смуги безпеки у прикордонних районах України. Повідомив, що триває ліквідація оточених угруповань супротивника на східному березі річки Оскіл та у Димитрові (Мирноград з 2016 року, — ред.). За його словами, нібито влада України, не дозволивши формуванням ЗСУ, заблокованим у цих районах, припинити опір та здатися, прирікає їх фактично на знищення.