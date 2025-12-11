Росіяни уже не приховують справжню мету обстрілів України: ураженням яких цілей хизуються

Російська влада та пропагандисти заявляли, що не обстрілюють цивільні об'єкти в Україні — нібито цілями ударів є тільки військові об'єкти. Однак росіяни самі ж спростовують ці заяви.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації розповіли, що росіяни відкрито хизуються ударами по цивільній енергетичній інфраструктурі України. Зазначається, що ворожі TG-канали поширюють відео з демонстративними ударами по трансформаторних підстанціях та інших об’єктах енергетики.

“Агресор не приховує, що свідомо б’є по цивільних цілях, намагаючись залишити українців без світла, тепла та води. Такі атаки не мають жодного військового сенсу. Вони не впливають на ситуацію на фронті, але напряму б’ють по мирному населенню. Росія системно використовує енергетичний терор як інструмент тиску та залякування, прагнучи підірвати стійкість суспільства, створити хаос і змусити Україну прийняти вигідні Кремлю умови”, — пояснили аналітики Центру.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російський лідер Володимир Путін провів нараду з військовими, на якій розповів про начебто значні успіхи армії РФ у війні проти України.

Повідомив, що збройні сили Російської Федерації продовжують виконання завдань “СВО” та “впевнено просуваються по всьому фронту”, повідомляють російські ЗМІ.

За словами Путіна, у плановому порядку йде створення та смуги безпеки у прикордонних районах України. Повідомив, що триває ліквідація оточених угруповань супротивника на східному березі річки Оскіл та у Димитрові (Мирноград з 2016 року, — ред.). За його словами, нібито влада України, не дозволивши формуванням ЗСУ, заблокованим у цих районах, припинити опір та здатися, прирікає їх фактично на знищення.