Війна з Росією Чи готовий Путін завершити війну проти України: глава Кремля віддав наказ військовим
Чи готовий Путін завершити війну проти України: глава Кремля віддав наказ військовим

Глава Кремля Путін наказав військовим продовжувати так звану “СВО”

11 грудня 2025, 17:49
Російський лідер Володимир Путін провів нараду з військовими, на якій розповів про начебто значні успіхи армії РФ у війні проти України.

Чи готовий Путін завершити війну проти України: глава Кремля віддав наказ військовим

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Повідомив, що збройні сили Російської Федерації продовжують виконання завдань “СВО” та “впевнено просуваються по всьому фронту”, — повідомляють російські ЗМІ.

“У плановому порядку йде створення та смуги безпеки у прикордонних районах України. Триває ліквідація оточених угруповань супротивника на східному березі річки Оскіл та у Димитрові (Мирноград з 2016 року, — ред.)”, — зазначив очільник Кремля.

За його словами, нібито влада України, не дозволивши формуванням ЗСУ, заблокованим у цих районах, припинити опір та здатися, прирікає їх фактично на знищення. Заявив про високі темпи просування військ угруповання “Схід” у Запорізькій області та успішні дії південного угруповання військ, насамперед з'єднань та військових частин Третьої армії.

“Командувачам угрупованнями військ необхідно продовжити виконання завдань у суворій відповідності з задумом спеціальної військової операції”, — так завершив нараду Путін. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що заяви про те, що російський лідер Володимир Путін планує відродити СРСР звучали і від українських, і від західних політиків. У Путіна прокоментували цю інформацію.

Прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков запевнив, що такі заяви не відповідають дійсності. За його словами, Володимир Путін не хоче відновити СРСР, тому що це неможливо. І він сам про це неодноразово говорив. І говорити про це, це не виявляти повагу, власне, до наших партнерів, до наших союзників по СНД, уточнив він.




Джерело: https://t.me/rian_ru/328890
