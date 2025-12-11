logo

BTC/USD

89980

ETH/USD

3182.59

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

49.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Готов ли Путин завершить войну против Украины: глава Кремля отдал приказ военным
commentss НОВОСТИ Все новости

Готов ли Путин завершить войну против Украины: глава Кремля отдал приказ военным

Глава Кремля Путин приказал военным продолжать так называемую "СВО"

11 декабря 2025, 17:49
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российский лидер Владимир Путин провел совещание с военными, на котором рассказал о якобы значительных успехах армии РФ в войне против Украины.

Готов ли Путин завершить войну против Украины: глава Кремля отдал приказ военным

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Сообщил, что вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение задач "СВО" и уверенно продвигаются по всему фронту, сообщают российские СМИ.

"В плановом порядке идет создание и полосы безопасности в приграничных районах Украины. Продолжается ликвидация окруженных группировок противника на восточном берегу реки Оскол и в Димитрове (Мирноград с 2016 года — ред.)", — отметил глава Кремля.

По его словам, якобы власти Украины, не разрешив формированием ВСУ, заблокированным в этих районах, прекратить сопротивление и сдаться, обрекают их фактически на уничтожение. Заявил о высоких темпах продвижения войск группировки "Восток" в Запорожской области и успешных действиях южной группировки войск, прежде всего соединений и воинских частей Третьей армии.

"Командующим группировками войск необходимо продолжить выполнение задач в строгом соответствии с замыслом специальной военной операции", — так завершил совещание Путин.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что заявления о том, что российский лидер Владимир Путин планирует возродить СССР звучали и от украинских, и от западных политиков. У Путина прокомментировали эту информацию.

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заверил, что такие заявления не соответствуют действительности. По его словам, Владимир Путин не хочет восстановить СССР, потому что это невозможно. И он сам об этом не раз говорил. И говорить об этом, это не проявлять уважения собственно к нашим партнерам, к нашим союзникам по СНГ, уточнил он.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/rian_ru/328890
Теги:

Новости

Все новости