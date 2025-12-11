Российский лидер Владимир Путин провел совещание с военными, на котором рассказал о якобы значительных успехах армии РФ в войне против Украины.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Сообщил, что вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение задач "СВО" и уверенно продвигаются по всему фронту, сообщают российские СМИ.

"В плановом порядке идет создание и полосы безопасности в приграничных районах Украины. Продолжается ликвидация окруженных группировок противника на восточном берегу реки Оскол и в Димитрове (Мирноград с 2016 года — ред.)", — отметил глава Кремля.

По его словам, якобы власти Украины, не разрешив формированием ВСУ, заблокированным в этих районах, прекратить сопротивление и сдаться, обрекают их фактически на уничтожение. Заявил о высоких темпах продвижения войск группировки "Восток" в Запорожской области и успешных действиях южной группировки войск, прежде всего соединений и воинских частей Третьей армии.

"Командующим группировками войск необходимо продолжить выполнение задач в строгом соответствии с замыслом специальной военной операции", — так завершил совещание Путин.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что заявления о том, что российский лидер Владимир Путин планирует возродить СССР звучали и от украинских, и от западных политиков. У Путина прокомментировали эту информацию.

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заверил, что такие заявления не соответствуют действительности. По его словам, Владимир Путин не хочет восстановить СССР, потому что это невозможно. И он сам об этом не раз говорил. И говорить об этом, это не проявлять уважения собственно к нашим партнерам, к нашим союзникам по СНГ, уточнил он.



