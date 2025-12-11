Россияне уже не скрывают настоящую цель обстрелов Украины: поражением каких целей кичатся

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Российские власти и пропагандисты заявляли, что не обстреливают гражданские объекты в Украине – якобы целями ударов являются только военные объекты. Однако россияне сами же опровергают эти заявления.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации рассказали, что россияне открыто кичатся ударами по гражданской энергетической инфраструктуре Украины. Вражеские TG-каналы распространяют видео с демонстративными ударами по трансформаторным подстанциям и другим объектам энергетики.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что российский лидер Владимир Путин провел совещание с военными, на котором рассказал о якобы значительных успехах армии РФ в войне против Украины.
Сообщил, что вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение задач "СВО" и уверенно продвигаются по всему фронту, сообщают российские СМИ.
По словам Путина, в плановом порядке идет создание и полосы безопасности в приграничных районах Украины. Сообщил, что продолжается ликвидация окруженных группировок противника на восточном берегу реки Оскол и в Димитрове (Мирноград с 2016 года — ред.). По его словам, якобы власти Украины, не разрешив формированием ВСУ, заблокированным в этих районах, прекратить сопротивление и сдаться, обрекают их фактически на уничтожение.