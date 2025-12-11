logo

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне уже не скрывают настоящую цель обстрелов Украины: поражением каких целей кичатся
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне уже не скрывают настоящую цель обстрелов Украины: поражением каких целей кичатся

Настоящая цель вражеских обстрелов энергетических объектов в Украине

11 декабря 2025, 19:47
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российские власти и пропагандисты заявляли, что не обстреливают гражданские объекты в Украине – якобы целями ударов являются только военные объекты. Однако россияне сами же опровергают эти заявления.

Россияне уже не скрывают настоящую цель обстрелов Украины: поражением каких целей кичатся

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что россияне открыто кичатся ударами по гражданской энергетической инфраструктуре Украины. Вражеские TG-каналы распространяют видео с демонстративными ударами по трансформаторным подстанциям и другим объектам энергетики.

"Агрессор не скрывает, что сознательно бьет по гражданским целям, пытаясь оставить украинцев без света, тепла и воды. Такие атаки не имеют никакого военного смысла. Они не влияют на ситуацию на фронте, но напрямую бьют по мирному населению. Россия системно использует энергетический террор как инструмент давления и запугивания, стремясь под Украину Кремлю условия”, – объяснили аналитики Центра.

Россияне уже не скрывают настоящую цель обстрелов Украины: поражением каких целей кичатся - фото 2

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российский лидер Владимир Путин провел совещание с военными, на котором рассказал о якобы значительных успехах армии РФ в войне против Украины.

Сообщил, что вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение задач "СВО" и уверенно продвигаются по всему фронту, сообщают российские СМИ.

По словам Путина, в плановом порядке идет создание и полосы безопасности в приграничных районах Украины. Сообщил, что продолжается ликвидация окруженных группировок противника на восточном берегу реки Оскол и в Димитрове (Мирноград с 2016 года — ред.). По его словам, якобы власти Украины, не разрешив формированием ВСУ, заблокированным в этих районах, прекратить сопротивление и сдаться, обрекают их фактически на уничтожение.



Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02Jss9hgpJReZ2sPxdAaEgMEF4WsBLpmjo7BezvQyJZqVaWzGBPo3YuMsHPdtRptEGl
