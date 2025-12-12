Россияне неоднократно распространяли информацию о президенте Украины Владимире Зеленском. Очередной фейк – якобы "Зеленский приобрел таунхаус Билла Косби в Нью-Йорке за 30 млн долл.".

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций отметили, что ложную информацию распространяют российские СМИ со ссылкой на таблоид Page Six.

На самом деле, как сообщили в Центре, Page Six не публиковал такую статью, россияне запустили фейк через сайт-подлог, заметили фактчекеры из StopFake.

Американские издания – в том числе Realtor.ком и New York Post – сообщили о продаже нью-йоркского таунхауса Билла Косби за примерно 28-29 млн долл. При этом ни одно из них не указывало имени покупателя, пояснили в Центре.

"Центр стратегических коммуникаций также зафиксировал информационную спецоперацию РФ: пророссийские Telegram-каналы массово распространяют фейк о якобы "иностранных гражданствах" Зеленского и его "подготовке к бегству из Украины", — сообщили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские власти и пропагандисты заявляли, что не обстреливают гражданские объекты в Украине — якобы целями ударов являются только военные объекты. Однако россияне сами же опровергают эти заявления.

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что россияне открыто кичатся ударами по гражданской энергетической инфраструктуре Украины. Вражеские TG-каналы распространяют видео с демонстративными ударами по трансформаторным подстанциям и другим объектам энергетики.

Аналитики отмечают, что агрессор не скрывает, что сознательно избивает по гражданским целям, пытаясь оставить украинцев без света, тепла и воды. Такие атаки не имеют никакого военного смысла. Они не влияют на ситуацию на фронте, но напрямую избивают по мирному населению.



