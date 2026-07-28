Зеленський прибув до США на зустріч з Трампом: у Білому домі назвали головну тему переговорів

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп 28 липня проведуть зустріч у Вашингтоні, під час якої ключовою темою стане завершення війни Росії проти України. Про це повідомляє CNN з посиланням на представника адміністрації США.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

За словами американського чиновника, Зеленський та Трамп обговорять перебіг мирного процесу та можливі шляхи припинення війни. У Білому домі наголошують, що нинішній момент є важливим для активізації дипломатичних зусиль.

"Зараз саме час покласти край війні", — заявив чиновник.

Сам Володимир Зеленський підтвердив свій візит до США та повідомив, що вже прибув до Вашингтона. Президент зазначив, що центральними темами переговорів з Дональдом Трампом та його командою стануть посилення української протиповітряної оборони, отримання систем протиракетного захисту й розвиток стратегічного партнерства між Києвом і Вашингтоном.

"Пріоритет номер один — це антибалістика та стратегічна співпраця з Америкою. Мир повинен стати ближче", — написав Зеленський.

Президент також повідомив, що під час перебування у США візьме участь у церемонії вшанування пам'яті американського сенатора Ліндсі Грема. За словами Зеленського, політик зробив значний внесок у зміцнення безпеки та підтримку України.

Очікується, що переговори Трампа і Зеленського відбудуться о 16:30 за київським часом у закритому форматі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп заблокував 400 млн доларів допомоги Україні, яка вже була погоджена.

Також "Коментарі" писали, що Україна передала Путіну пропозицію для закінчення війни.