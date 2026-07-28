logo_ukra

BTC/USD

63415

ETH/USD

1882.51

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

51.07

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зеленський прибув до США на зустріч з Трампом: у Білому домі назвали головну тему переговорів
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський прибув до США на зустріч з Трампом: у Білому домі назвали головну тему переговорів

Дональд Трамп і Володимир Зеленський проведуть переговори у Вашингтоні щодо закінчення війни в Україні.

28 липня 2026, 08:47
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп 28 липня проведуть зустріч у Вашингтоні, під час якої ключовою темою стане завершення війни Росії проти України. Про це повідомляє CNN з посиланням на представника адміністрації США.

Зеленський прибув до США на зустріч з Трампом: у Білому домі назвали головну тему переговорів

Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

За словами американського чиновника, Зеленський та Трамп обговорять перебіг мирного процесу та можливі шляхи припинення війни. У Білому домі наголошують, що нинішній момент є важливим для активізації дипломатичних зусиль.

"Зараз саме час покласти край війні", — заявив чиновник.

Сам Володимир Зеленський підтвердив свій візит до США та повідомив, що вже прибув до Вашингтона. Президент зазначив, що центральними темами переговорів з Дональдом Трампом та його командою стануть посилення української протиповітряної оборони, отримання систем протиракетного захисту й розвиток стратегічного партнерства між Києвом і Вашингтоном.

"Пріоритет номер один — це антибалістика та стратегічна співпраця з Америкою. Мир повинен стати ближче", — написав Зеленський.

Президент також повідомив, що під час перебування у США візьме участь у церемонії вшанування пам'яті американського сенатора Ліндсі Грема. За словами Зеленського, політик зробив значний внесок у зміцнення безпеки та підтримку України.

Очікується, що переговори Трампа і Зеленського відбудуться о 16:30 за київським часом у закритому форматі. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп заблокував 400 млн доларів допомоги Україні, яка вже була погоджена.

Також "Коментарі" писали, що Україна передала Путіну пропозицію для закінчення війни.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://edition.cnn.com/2026/07/27/world/live-news/iran-war-trump?post-id=cms3k0nob00013b6u0xpn3wxh&t=1785216919887
Теги:

Новини

Всі новини