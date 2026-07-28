Зеленский прибыл в США на встречу с Трампом: в Белом доме назвали главную тему переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп 28 июля проведут встречу в Вашингтоне, в ходе которой ключевой темой станет завершение войны России против Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя администрации США.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

По словам американского чиновника, Зеленский и Трамп обсудят ход мирного процесса и возможные пути прекращения войны. В Белом доме отмечают, что нынешний момент важен для активизации дипломатических усилий.

"Сейчас самое время покончить с войной", — заявил чиновник.

Сам Владимир Зеленский подтвердил свой визит в США и сообщил, что уже прибыл в Вашингтон. Президент отметил, что центральными темами переговоров с Дональдом Трампом и его командой станут усиление украинской противовоздушной обороны, получение систем противоракетной защиты и развитие стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном.

"Приоритет номер один – это антибаллистика и стратегическое сотрудничество с Америкой. Мир должен стать ближе", – написал Зеленский.

Президент также сообщил, что во время пребывания в США примет участие в церемонии памяти американского сенатора Линдси Грэма. По словам Зеленского, политик внес значительный вклад в укрепление безопасности и поддержку Украины.

Ожидается, что переговоры Трампа и Зеленского состоятся в 16:30 по киевскому времени в закрытом формате.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп заблокировал 400 млн долларов помощи Украине, которая уже была согласована.

Также "Комментарии" писали, что Украина передала Путину предложение для окончания войны.