Зеленський повідомив про успіхи ЗСУ: скільки території звільнено на Донеччині

Президент України Володимир Зеленський під час поїздки на Донеччину зустрівся з військовослужбовцями, які беруть участь у Добропільській контрнаступальній операції. Зеленський подякував воїнам за стійкість та сміливість, а також відзначив їх державними нагородами.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Як повідомив президент, з початку операції на Добропільському напрямку українським силам вдалося звільнити понад 170 квадратних кілометрів території та дев’ять населених пунктів.
Під час візиту Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Генерал доповів про перебіг контрнаступальної операції, загальну ситуацію на фронті та подальші плани українського командування. Зеленський наголосив, що дії захисників є прикладом для всієї армії та суспільства.
