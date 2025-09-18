logo_ukra

Зеленський повідомив про успіхи ЗСУ: скільки території звільнено на Донеччині

Володимир Зеленський повідомив, що у межах Добропільського контрнаступу українські сили звільнили понад 170 кв. км території та дев’ять населених пунктів.

18 вересня 2025, 15:43
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський під час поїздки на Донеччину зустрівся з військовослужбовцями, які беруть участь у Добропільській контрнаступальній операції. Зеленський подякував воїнам за стійкість та сміливість, а також відзначив їх державними нагородами.

Зеленський повідомив про успіхи ЗСУ: скільки території звільнено на Донеччині

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Як повідомив президент, з початку операції на Добропільському напрямку українським силам вдалося звільнити понад 170 квадратних кілометрів території та дев’ять населених пунктів.

"Крок за кроком воїни звільняють нашу землю: від початку операції вже понад 160 квадратних кілометрів та сім населених пунктів, а також ще більш ніж 170 квадратних кілометрів і дев’ять населених пунктів очищені від окупантів. Майже сотню російських військових вдалося взяти в полон, і лише цими тижнями росіяни зазнали тисяч втрат убитими та пораненими", – повідомив президент у своєму Telegram-каналі.

Під час візиту Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Генерал доповів про перебіг контрнаступальної операції, загальну ситуацію на фронті та подальші плани українського командування. Зеленський наголосив, що дії захисників є прикладом для всієї армії та суспільства.

"Дякую воїнам за стійкість. Ви дійсно приклад для Збройних сил України, для всіх воїнів наших Сил оборони. Вдячний за вашу сміливість", – йдеться в заяву президента.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський розповів про плани Росії на два нові наступи. Проте, вказав, що Україна вже зупинила три попередні кампанії РФ.

Також "Коментарі" писали, що у Запорізькій області сталася диверсія, внаслідок якої загинули 18 офіцерів штабу армії РФ.



Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16126
