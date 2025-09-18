logo_ukra

Диверсія у Запорізькій області: загинула купа офіцерів російської армії
НОВИНИ

Диверсія у Запорізькій області: загинула купа офіцерів російської армії

У Запорізькій області сталася диверсія, внаслідок якої загинули 18 офіцерів штабу 35-ї армії РФ. Серед них полковники та підполковники.

18 вересня 2025, 12:32 comments2366
Автор:
avatar

Slava Kot

У Запорізькій області сталася масштабна диверсія, яка призвела до значних втрат серед російських військових. За даними проєкту "Хочу жить", унаслідок інциденту було ліквідовано 18 офіцерів оперативного складу штабу 35-ї загальновійськової армії РФ.

Диверсія у Запорізькій області: загинула купа офіцерів російської армії

У Запорізькій області загинули 18 офіцерів російської армії. Фото з відкритих джерел

Як пише проєкт "Хочу жить", інцидент стався 30 серпня 2025 року поблизу населеного пункту Воскресенка Запорізької області. Невідомі підпалили суху траву біля командного пункту 35-ї армії. Вогонь швидко охопив приміщення та бліндажі штабу. Через сильне задимлення та поширення чадного газу офіцери, які перебували всередині, не змогли врятуватися. Як наслідок, було ліквідовано 18 російських офіцерів.

Серед ліквідованих виявилися високопоставлені військові РФ, зокрема: заступник начальника штабу відділу ракетних військ та артилерії полковник Ілля Махотін; заступник начальника відділу оперативного планування підполковник Руслан Шигабутдінов; начальник відділення планування вогневого та ядерного ураження підполковник Дмитро Пашабеков.

Список ліквідованих російських офіцерів за званнями:

  • - 1 полковник
  • - 3 підполковники
  • - 6 майорів
  • - 4 капітани
  • - 2 старші лейтенанти
  • - 1 лейтенант
  • - 1 офіцер без уточненого звання

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що диверсія під Ростовом паралізувала постачання ворога. Партизанський рух "АТЕШ" продовжує знищувати логістику ворога як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях.

Також "Коментарі" писали, що Росія готується до нового наступу. Чому Росії складно наступати восени та чому головний удар окупантів прогнозують саме взимку.



Джерело: https://t.me/hochu_zhyt/3987
