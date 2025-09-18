Диверсія у Запорізькій області: загинула купа офіцерів російської армії

У Запорізькій області сталася масштабна диверсія, яка призвела до значних втрат серед російських військових. За даними проєкту "Хочу жить", унаслідок інциденту було ліквідовано 18 офіцерів оперативного складу штабу 35-ї загальновійськової армії РФ.

У Запорізькій області загинули 18 офіцерів російської армії. Фото з відкритих джерел

Як пише проєкт "Хочу жить", інцидент стався 30 серпня 2025 року поблизу населеного пункту Воскресенка Запорізької області. Невідомі підпалили суху траву біля командного пункту 35-ї армії. Вогонь швидко охопив приміщення та бліндажі штабу. Через сильне задимлення та поширення чадного газу офіцери, які перебували всередині, не змогли врятуватися. Як наслідок, було ліквідовано 18 російських офіцерів.

Серед ліквідованих виявилися високопоставлені військові РФ, зокрема: заступник начальника штабу відділу ракетних військ та артилерії полковник Ілля Махотін; заступник начальника відділу оперативного планування підполковник Руслан Шигабутдінов; начальник відділення планування вогневого та ядерного ураження підполковник Дмитро Пашабеков.

Список ліквідованих російських офіцерів за званнями:

- 1 полковник

- 3 підполковники

- 6 майорів

- 4 капітани

- 2 старші лейтенанти

- 1 лейтенант

- 1 офіцер без уточненого звання

