Диверсия в Запорожской области: погибла куча офицеров российской армии

В Запорожской области произошла масштабная диверсия, приведшая к значительным потерям среди российских военных. По данным проекта "Хочу жить", в результате инцидента было ликвидировано 18 офицеров оперативного состава штаба 35-й общевойсковой армии РФ.

В Запорожской области погибли 18 офицеров русской армии. Фото из открытых источников

Как пишет проект "Хочу жить", инцидент произошел 30 августа 2025 года вблизи населенного пункта Воскресенка Запорожской области. Неизвестные подожгли сухую траву возле командного пункта 35-й армии. Огонь быстро охватил помещение и блиндажи штаба. Из-за сильного задымления и распространения угарного газа находившиеся внутри офицеры не смогли спастись. Как следствие, было ликвидировано 18 российских офицеров.

Среди ликвидированных оказались высокопоставленные военные РФ, в том числе: заместитель начальника штаба отдела ракетных войск и артиллерии полковник Илья Махотин; заместитель начальника отдела оперативного планирования подполковник Руслан Шигабутдинов; начальник отделения планирования огневого и ядерного поражения подполковник Дмитрий Пашабеков.

Список ликвидированных российских офицеров по званиям:

— 1 полковник

— 3 подполковника

— 6 майоров

— 4 капитана

— 2 старших лейтенанта

— 1 лейтенант

— 1 офицер без уточненного звания

