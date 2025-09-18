Зеленский сообщил об успехах ВСУ: сколько территории освобождено в Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область встретился с военнослужащими, участвующими в Добропольской контрнаступательной операции. Зеленский поблагодарил воинов за стойкость и смелость, а также отметил их государственными наградами.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Как сообщил президент, с начала операции на Добропольском направлении украинским силам удалось освободить более 170 квадратных километров территории и девять населенных пунктов.

"Шаг за шагом воины освобождают нашу землю: с начала операции уже более 160 квадратных километров и семь населенных пунктов, а также еще более 170 квадратных километров и девять населенных пунктов очищены от оккупантов. Почти сотню российских военных удалось взять в плен, и только на этих неделях россияне понесли тысячи потерь убитыми и ранеными", – сообщил президент в своем Telegram-канале.

В ходе визита Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Генерал доложил о ходе контрнаступательной операции, общей ситуации на фронте и дальнейших планах украинского командования. Зеленский подчеркнул, что действия защитников являются примером для всей армии и общества.

"Спасибо воинам за стойкость. Вы действительно пример для Вооруженных сил Украины, для всех воинов наших Сил обороны. Благодарен за вашу смелость", – говорится в заявлении президента.

