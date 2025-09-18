Зеленский сообщил об успехах ВСУ: сколько территории освобождено в Донецкой области

Рубрики
Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область встретился с военнослужащими, участвующими в Добропольской контрнаступательной операции. Зеленский поблагодарил воинов за стойкость и смелость, а также отметил их государственными наградами.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Как сообщил президент, с начала операции на Добропольском направлении украинским силам удалось освободить более 170 квадратных километров территории и девять населенных пунктов.
В ходе визита Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Генерал доложил о ходе контрнаступательной операции, общей ситуации на фронте и дальнейших планах украинского командования. Зеленский подчеркнул, что действия защитников являются примером для всей армии и общества.
