Зеленський поставив жорсткий ультиматум Лукашенку: що заявив

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Кречмаровская Наталия
Днями лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що може перепросити за деякі слова, сказані в бік президента України Володимира Зеленського.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Очільник України відповів, що просто на слова ніхто не ображається. А от “якщо образа моєї країни, будемо ображатися і не забудемо". Зеленський нагадав, як починалося повномасштабне вторгнення Росії на територію України, і що з Білорусі летіли ракети.
Зеленський також встановив термін для Лукашенка.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив про одну “дуже серйозну” ціль в Україні. Так він відреагував на заяву командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді щодо 500 цілей на території Білорусі.
Експерти зазначають, що Лукашенко не знайшов нічого кращого, як сказати про одну єдину ціль, координати якої йому відомі не дуже далеко від кордонів з Білоруссю. Це місто Київ. Однак, зазначають, що Лукашенко блефує.