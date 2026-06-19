Зеленський поставив жорсткий ультиматум Лукашенку: що заявив

Днями лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що може перепросити за деякі слова, сказані в бік президента України Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Очільник України відповів, що просто на слова ніхто не ображається. А от “якщо образа моєї країни, будемо ображатися і не забудемо". Зеленський нагадав, як починалося повномасштабне вторгнення Росії на територію України, і що з Білорусі летіли ракети.

“Зараз Росія буде його (Лукашенка, — ред.) продовжувати штовхати в цю війну. Зараз він розуміє, що Україна буде відповідати… У нього сьогодні, відповідно на його вишках, є ретранслятори — російські, білоруські. На його території, вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню... Хай зніме цю техніку, хай вимкне цю техніку”, — зазначив очільник України.

Зеленський також встановив термін для Лукашенка.

“Думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Чому я кажу тижня? Тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми”, — попередив Зеленський.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив про одну “дуже серйозну” ціль в Україні. Так він відреагував на заяву командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді щодо 500 цілей на території Білорусі.

Експерти зазначають, що Лукашенко не знайшов нічого кращого, як сказати про одну єдину ціль, координати якої йому відомі не дуже далеко від кордонів з Білоруссю. Це місто Київ. Однак, зазначають, що Лукашенко блефує.