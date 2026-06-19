logo_ukra

BTC/USD

62938

ETH/USD

1696.09

USD/UAH

44.91

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зеленський поставив жорсткий ультиматум Лукашенку: що заявив
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський поставив жорсткий ультиматум Лукашенку: що заявив

Президент Зеленський вимагає від Лукашенка вимкнути техніку, яка допомагає при російських обстрілах

19 червня 2026, 19:04
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Днями лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що може перепросити за деякі слова, сказані в бік президента України Володимира Зеленського.

Зеленський поставив жорсткий ультиматум Лукашенку: що заявив

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Очільник України відповів, що просто на слова ніхто не ображається. А от “якщо образа моєї країни, будемо ображатися і не забудемо".  Зеленський нагадав, як починалося повномасштабне вторгнення Росії на територію України, і що з Білорусі летіли ракети. 

“Зараз Росія буде його (Лукашенка, — ред.) продовжувати штовхати в цю війну. Зараз він розуміє, що Україна буде відповідати… У нього сьогодні, відповідно на його вишках, є ретранслятори — російські, білоруські. На його території, вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню... Хай зніме цю техніку, хай вимкне цю техніку”, — зазначив очільник України.

Зеленський також встановив термін для Лукашенка. 

“Думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Чому я кажу тижня? Тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми”, — попередив Зеленський. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив про одну “дуже серйозну” ціль в Україні. Так він відреагував на заяву командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді щодо 500 цілей на території Білорусі. 

Експерти зазначають, що Лукашенко не знайшов нічого кращого, як сказати про одну єдину ціль, координати якої йому відомі не дуже далеко від кордонів з Білоруссю. Це місто Київ. Однак, зазначають, що Лукашенко блефує. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/novynylive/202396
Теги:

Новини

Всі новини