Зеленский поставил жесткий ультиматум Лукашенко: что заявил

На днях лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что может извиниться за некоторые слова, сказанные в сторону президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Глава Украины ответил, что просто на слова никто не обижается. А вот "если оскорбление моей страны, будем обижаться и не забудем". Зеленский напомнил, как начиналось полномасштабное вторжение России на территорию Украины, и что из Беларуси летели ракеты.

"Сейчас Россия будет его (Лукашенко, — ред.) продолжать толкать в эту войну. Сейчас он понимает, что Украина будет отвечать... У него сегодня, соответственно на его вышках, есть ретрансляторы — российские, белорусские. На его территории, вдоль двух областей, приграничных с Украиной, находится техника, корректирующая огонь по украинскому населению... Пусть снимет эту технику, пусть выключит эту технику”, — отметил глава Украины.

Зеленский также установил термин для Лукашенко.

"Думаю, что ему недели будет достаточно этого сделать. Почему я говорю недели? Потому что сейчас каждый день из-за этого гибнут наши гражданские люди. Раненые дети. Если он это не сделает, сделаем мы", — предупредил Зеленский.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил об одной "очень серьезной" цели в Украине. Так он отреагировал на заявление командующего Сил беспилотных систем Роберта Бровди по поводу 500 целей на территории Беларуси.

Эксперты отмечают, что Лукашенко не нашел ничего лучше, чем сказать об одной единственной цели, координаты которой ему известны не очень далеко от границ с Беларусью. Это город Киев. Однако отмечают, что Лукашенко блефует.