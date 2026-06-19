Зеленский поставил жесткий ультиматум Лукашенко: что заявил

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Кречмаровская Наталия
На днях лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что может извиниться за некоторые слова, сказанные в сторону президента Украины Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Глава Украины ответил, что просто на слова никто не обижается. А вот "если оскорбление моей страны, будем обижаться и не забудем". Зеленский напомнил, как начиналось полномасштабное вторжение России на территорию Украины, и что из Беларуси летели ракеты.
Зеленский также установил термин для Лукашенко.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил об одной "очень серьезной" цели в Украине. Так он отреагировал на заявление командующего Сил беспилотных систем Роберта Бровди по поводу 500 целей на территории Беларуси.
Эксперты отмечают, что Лукашенко не нашел ничего лучше, чем сказать об одной единственной цели, координаты которой ему известны не очень далеко от границ с Беларусью. Это город Киев. Однако отмечают, что Лукашенко блефует.