Лукашенко погрожує Україні страшним ударом: яку головну ціль назвав лідер Білорусі

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Кречмаровская Наталия
Лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив про одну “дуже серйозну” ціль в Україні. Так він відреагував на заяву командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді щодо 500 цілей на території Білорусі.
Загроза з Білорусі. Фото портал "Коментарі"
Колишній працівник СБУ та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки Іван Ступка розповів, що насправді мав на увазі Лукашенко. За його словами, білоруському лідеру доповіли про заяву Бровді і звісно йому треба було щось відповісти.
Однак, за його словами, Лукашенко відверто блефує. По-перше, не до кінця зрозуміло, чи є взагалі ядерна зброя на території Республіки Білорусь. По-друге, навіть якщо вона дійсно є, Лукашенко на 100% не приймає жодного рішення у визначенні цілей, у визначенні чим атакувати, пояснив Ступак. За його словами, у Лукашенка навіть немає можливості постояти поруч і подивитися на процес натискання червоної кнопки завдання удару.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чи наважиться Лукашенко атакувати Україну.