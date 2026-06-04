Лукашенко погрожує Україні страшним ударом: яку головну ціль назвав лідер Білорусі

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив про одну “дуже серйозну” ціль в Україні. Так він відреагував на заяву командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді щодо 500 цілей на території Білорусі.

Загроза з Білорусі. Фото портал "Коментарі"

Колишній працівник СБУ та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки Іван Ступка розповів, що насправді мав на увазі Лукашенко. За його словами, білоруському лідеру доповіли про заяву Бровді і звісно йому треба було щось відповісти.

“Він не знайшов нічого кращого, як сказати про одну єдину ціль, координати якої йому відомі не дуже далеко від кордонів з Білоруссю. Що це? Це місто Київ. Це урядовий квартал, бо він знаходиться на відстані приблизно десь до 150 км від кордонів з Республікою Білорусь. І погроза, вона криється в ядерному ударі. Це він так між рядків”, — зауважив експерт.

Однак, за його словами, Лукашенко відверто блефує. По-перше, не до кінця зрозуміло, чи є взагалі ядерна зброя на території Республіки Білорусь. По-друге, навіть якщо вона дійсно є, Лукашенко на 100% не приймає жодного рішення у визначенні цілей, у визначенні чим атакувати, пояснив Ступак. За його словами, у Лукашенка навіть немає можливості постояти поруч і подивитися на процес натискання червоної кнопки завдання удару.

“Вся ядерна зброя, яка знаходиться на території Республіки Білорусь, належить росіянам в керуванні 12-го головного управління МО РФ. Є тільки три людини за протоколом в Росії, які можуть санкціонувати завдання ядерного удару. Всі разом — Путін, Герасімов та Андрій Білоусов”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чи наважиться Лукашенко атакувати Україну.



