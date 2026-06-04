logo_ukra

BTC/USD

62444

ETH/USD

1748.54

USD/UAH

44.35

EUR/UAH

51.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Лукашенко погрожує Україні страшним ударом: яку головну ціль назвав лідер Білорусі
commentss НОВИНИ Всі новини

Лукашенко погрожує Україні страшним ударом: яку головну ціль назвав лідер Білорусі

Експерт Ступак розповів, яким саме ударом погрожує Україні Лукашенко

4 червня 2026, 14:03
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив про одну “дуже серйозну” ціль в Україні. Так він відреагував на заяву командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді щодо 500 цілей на території Білорусі. 

Лукашенко погрожує Україні страшним ударом: яку головну ціль назвав лідер Білорусі

Загроза з Білорусі. Фото портал "Коментарі"

Колишній працівник СБУ та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки Іван Ступка розповів, що насправді мав на увазі Лукашенко. За його словами, білоруському лідеру доповіли про заяву Бровді і звісно йому треба було щось відповісти. 

“Він не знайшов нічого кращого, як сказати про одну єдину ціль, координати якої йому відомі не дуже далеко від кордонів з Білоруссю. Що це? Це місто Київ. Це урядовий квартал, бо він знаходиться на відстані приблизно десь до 150 км від кордонів з Республікою Білорусь. І погроза, вона криється в ядерному ударі. Це він так між рядків”, — зауважив експерт.

Однак, за його словами, Лукашенко відверто блефує. По-перше, не до кінця зрозуміло, чи є взагалі ядерна зброя на території Республіки Білорусь. По-друге, навіть якщо вона дійсно є, Лукашенко на 100% не приймає жодного рішення у визначенні цілей, у визначенні чим атакувати, пояснив Ступак. За його словами, у Лукашенка навіть немає можливості постояти поруч і подивитися на процес натискання червоної кнопки завдання удару. 

“Вся ядерна зброя, яка знаходиться на території Республіки Білорусь, належить росіянам в керуванні 12-го головного управління МО РФ. Є тільки три людини за протоколом в Росії, які можуть санкціонувати завдання ядерного удару. Всі разом — Путін, Герасімов та Андрій Білоусов”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чи наважиться Лукашенко атакувати Україну.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=Q14Fx8lPxT8
Теги:

Новини

Всі новини