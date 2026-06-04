Лукашенко угрожает Украине страшным ударом: какую главную цель назвал лидер Беларуси

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Кречмаровская Наталия
Лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил об одной "очень серьезной" цели в Украине. Так он отреагировал на заявление командующего Сил беспилотных систем Роберта Бровди по поводу 500 целей на территории Беларуси.
Угроза из Беларуси. Фото портал "Комментарии"
Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступка рассказал, что действительно имел в виду Лукашенко. По его словам, белорусскому лидеру доложили о заявлении Бровди и, конечно, ему нужно было что-то ответить.
Однако, по его словам, Лукашенко откровенно блефует. Во-первых, не до конца понятно, есть ли вообще ядерное оружие на территории Республики Беларусь. Во-вторых, даже если оно действительно есть, Лукашенко на 100% не принимает ни одного решения в определении целей, в определении чем атаковать, объяснил Ступак. По его словам, у Лукашенко даже нет возможности постоять рядом и посмотреть на процесс нажатия красной кнопки нанесения удара.
Напомним: портал "Комментарии" писал, решится ли Лукашенко атаковать Украину.