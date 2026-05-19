Чи наважиться Лукашенко атакувати Україну: ШІ спрогнозував головні ризики

Загроза наступу з Білорусі може бути потенційно високою. Про те, що Росія хоче втягнути Білорусь у війну проти України говорив і президент України Володимир Зеленський, і колишні посадовці та військові. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту чи варто чекати атаки з Білорусі найближчим часом.

Чат-бот Chat GPT прогнозує, що у 2026 році ризик повномасштабного наступу з Білорусі залишається помірним, але не критичним. Кремль може використати цей напрямок як інструмент психологічного тиску та примусу України тримати значні сили на півночі. Якщо Москва накопичить резерви або захоче зірвати переговорний процес, загроза різко зросте. Однак на сьогодні Білорусь більше виглядає як військовий плацдарм для демонстрації сили, а не як стартова точка нового великого вторгнення.

Чат-бот Gemini вважає, що повторний масштабний наступ сухопутних військ з Білорусі найближчими місяцями є малоймовірним. Лукашенко до останнього уникатиме прямого залучення своєї армії, розуміючи катастрофічні наслідки для власного режиму. Територія Білорусі використовуватиметься як плацдарм для демонстраційних маневрів, сковування українських резервів й радіоелектронної боротьби. Справжня загроза залишається переважно повітряною (ракети та дрони), а не сухопутною. Ситуація може змінитись лише у разі великого успіху РФ на інших фронтах, що змусить Мінськ капітулювати перед вимогами Кремля.

Чат-бот Deepseek гадає, що прямої широкомасштабної атаки з боку Білорусі найближчими місяцями не відбудеться. Натомість Кремль, використає навчання як прикриття для сковування українських резервів і посилення ракетно-дронових ударів із північного напрямку. Проте варто готуватися до провокацій та диверсій, адже Лукашенко залишається маріонеткою Путіна, і за сприятливих обставин (наприклад, різкого послаблення ЗСУ на сході) сценарій вторгнення може стати реальністю.

Чат-бот Grok вважає, що така загроза існує і залишатиметься, доки триває війна й існує режим Лукашенка. Але повноцінний масштабний наступ з Білорусі у цьому році малоймовірний. Росія може використовувати територію для відволікаючих маневрів, диверсій або обмежених рейдів, щоб розтягнути українські сили. Реальніша перспектива це поступове втягування Мінська в ролі платформи для російських операцій, а не самостійного учасника. Україна має продовжувати укріплювати північ, розвивати розвідку та можливості для стримування.

Таким чином, усі чотири моделі штучного інтелекту сходяться у тому, що загроза з боку Білорусі для України зберігається, але сценарій повномасштабного наступу найближчим часом не виглядає базовим. Найімовірніше, Кремль й надалі використовуватиме білоруський напрямок як інструмент тиску, щоб змушувати Україну тримати значні сили на півночі та створювати постійну атмосферу небезпеки. Водночас ризики недооцінювати не можна. Якщо Росія отримає перевагу на інших ділянках фронту чи накопичить достатні резерви, ситуація може швидко змінитися. Саме тому Україні необхідно продовжувати укріплення кордону, посилювати розвідку та бути готовою до будь-якого розвитку подій на північному напрямку.

